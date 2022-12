Skarb Państwa obejmie emisję obligacji Rafako o wartości 100 mln zł

Skarb Państwa - Minister Rozwoju i Technologii - obejmie w ramach pomocy na restrukturyzację emisję obligacji Rafako o wartości 100 mln zł - poinformowało Rafako w komunikacie. Rafako zawarło z Agencją Rozwoju Przemysłu oraz Trigon DM umowę wykonawczą w sprawie emisji.

Oprocentowanie będzie wynosić 5 proc. rocznie od wartości nominalnej obligacji pozostających do wykupu, bez kapitalizacji, z zastrzeżeniem, iż w przypadku niewykonania przez Rafako zobowiązania do zaoferowania na rzecz Skarbu Państwa emisji obligacji zamiennych na akcje spółki, oprocentowanie ulegnie podwyższeniu do 6 proc., począwszy od dnia, w którym zgodnie z umową wykonawczą Rafako zobowiązane jest do złożenia propozycji nabycia obligacji zamiennych na akcje.

Datą wykupu obligacji serii N będzie 31 grudnia 2028 roku, serii O 31 grudnia 2029, a serii P 31 grudnia 2030 roku.

Rafako będzie zobowiązane do wcześniejszego wykupu obligacji na żądanie obligatariusza - w tzw. dniu przedterminowego wykupu - w przypadku wystąpienia przypadków naruszenia zobowiązań spółki wynikających z warunków emisji obligacji lub przepisów prawa. (PAP Biznes)

