Ikea wprowadza samodzielne skanowanie towarów. Zakupy mają być szybsze

/ biuro prasowe Ikea

Ikea wprowadza nową usługę „Skanuj i Płać”. Klienci podczas zakupów w sklepie stacjonarnym mogą dokonać szybkiej płatności za pomocą aplikacji mobilnej. Dodatkowo firma udostępnia opcję samodzielnego skanowania produktów telefonem podczas wkładania ich do koszyka lub torby.

Ikea uruchomiła nową funkcję „Skanuj i Płać”. Za jej pomocą klienci samodzielnie podczas zakupów w salonie stacjonarnym, przy wykorzystaniu własnego telefonu komórkowego, mogą skanować kody kreskowe produktów. Usługa dostępna jest w aplikacji mobilnej.

Jak wyglądają zakupy przy wykorzystaniu nowej opcji? "Klienci mają teraz możliwość samodzielnego skanowania produktów telefonem podczas wkładania ich do koszyka lub torby. Następnie z wygenerowanym kodem QR udają się do kas samoobsługowych, w których czas transakcji wynosi średnio 60 sekund. Produktów nie trzeba ponownie skanować i przepakowywać. Funkcjonalność usługi skróciła łącznie czas spędzony przy kasie o ponad 50 proc." – podaje Ikea w komunikacie prasowym.

Przeczytaj także Ikea nadal będzie płacić swoim pracownikom w Rosji mimo zawieszenia działalności

– Usługa „Skanuj i Płać” to doskonała alternatywa nie tylko dla kas tradycyjnych, ale i samoobsługowych. Czas realizacji płatności z tą funkcją to jedna minuta, co poprawia efektywność transakcji i skraca kolejki do kasy. Klient nie traci czasu na skanowanie produktów przy kasie oraz przepakowywanie do własnej torby. Ponadto według naszych danych 95 proc. klientów prawdopodobnie skorzysta z tej opcji podczas następnej wizyty i poleci ją znajomemu. Wersja testowa pojawiła się w maju 2021 w sklepie IKEA w Jankach, a obecnie działa również w Krakowie, Gdańsku, Targówku, Poznaniu i Wrocławiu – mówi Justyna Nica, liderka ds. spraw wdrażania rozwiązań płatniczych, Ikea Retail w Polsce.

DF