Skandal w Kanadzie. Fundusz stracił miliony dolarów po ukazaniu się książki o domach opieki

Właściciel dziennika "New York Times" kupił Wordle, popularną grę słowną

Spółka New York Times Co. poinformowała, że nabyła Wordle, internetową grę słowną, która w ostatnich miesiącach zyskała ogromną popularność. Firma, do której należy jeden z najważniejszych amerykańskich dzienników, zamierza do 2025 r. zdobyć 10 mln subskrybentów.