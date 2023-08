Skala marazmu gospodarczego w Polsce oraz inflacja i wyniki spółek wartych 75 mld

Nadchodzący tydzień przyniesie niezwykle ciekawy odczyt PKB w Polsce za poprzedni kwartał oraz finalny poziom lipcowej inflacji w naszym kraju. Rozkręci się sezon wynikowy na GPW, a raporty finansowe pokażą m.in spółki z WIG20, których łączna kapitalizacja to blisko 75 mld zł.

/ KGHM

Poniedziałek, 14 sierpnia

Chociaż w kalendarzu to dzień roboczy to zapewne wiele osób skorzysta z możliwości przedłużenia weekendu aż do wtorku, niemniej wszystkich może zainteresować finalny odczyt inflacji w Polsce za lipiec., która według wstępnych szacunków wyniosła 10,8 proc. GUS przekaże także dane o handlu zagranicznym w czerwcu, w tym saldo rachunku bieżącego i obrotu towarowego. Dane o inflacji za lipiec udostępni także Słowacja.

Dzień dywidendy tego dnia ustaliły Instal Kraków, Atrem oraz PJP Markum, a raport finansowy pokaże Serinius Energy.

Wtorek, 15 sierpnia

W Polsce obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy - nie odbędzie się więc sesja na GPW w Warszawie. Co ciekawe, w Europie także jest to dzień wolny, m.in. we Francji, Hiszpanii czy we Włoszech, ale zarówno w Paryżu, jak i Madrycie handel na giełdach odbywa się normalnie. Sesji nie ma natomiast w Mediolanie.

Tymczasem ciekawe dane nadejdą z Niemiec, Dalekiego Wschodu i Stanów Zjednoczonych. W nocy polskiego czasu Japończycy opublikują komunikat o tempie wzrostu gospodarczego w minionym kwartale, natomiast Chińczycy - lipcowe statystyki produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej oraz inwestycji w aglomeracjach miejskich. Niemcy podadzą odczyt indeksu Instytutu ZEW, Słowacy - odczyt PKB za drugi kwartał, a Brytyjczycy - dane z rynku pracy.

Z kolei w godzinach popołudniowych na rynki napłyną odczyty amerykańskich indeksów: NY Empire State i rynku nieruchomości NAHB, ale ważniejsze będą dane o sprzedaży detalicznej w USA Dowiemy się, jaka była lipcowa inflacja CPI w Kanadzie.

Na ten dzień spółka Aqua Poznań z NewConnect zaplanowała dzień dywidendy.

Środa, 16 sierpnia

Najciekawszą publikacją makroekonomiczną dla Polaków będą zapewne dane GUS z godz. 10:00, kiedy przekonamy się, czy PKB Polski skurczył się w II kwartale. W poprzednim zanotował minimalny spadek rdr, ale kwartał do kwartału pokazał wzrost. Wskaźniki wyprzedające każą jednak przypuszczać, że marazm w gospodarce trwa i znów spodziewana jest ujemna roczna dynamika. W centrum uwagi krajowych inwestorów znajdzie się też publikacja NBP o wysokości inflacji bazowej w lipcu (14:00).

Ważny będzie odczyt inflacji za lipiec z Wlk. Brytanii po tym, jak czerwcowe dane zaskoczyły odczytem niższym od prognoz. Z europejskich krajów Węgry podadzą dane o PKB za drugi kwartał, a Eurostat pokaże odczyt PKB ze strefy euro za ten sam okres.

Za Oceanem pokażą się tzw. „minutki” Fedu, czyli protokół z lipcowego posiedzenia oraz opublikowana zostanie garść statystyk z USA dot. produkcji przemysłowej i danych z sektora budowlanego.

Na GPW publikację wyników zaplanowały wyceniany na 9,9 mld zł Cyfrowy Polsat z WIG20, ponadto Benefit System i Alumental.

Czwartek, 17 sierpnia

W tym dniu brakuje ciekawszych danych makroekonomicznych, poza cotygodniowymi danymi o liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA.

Jednak więcej informacji będzie napływało z GPW. Rainbow wyznaczył na czwartek swój dzień dywidendy, a raporty wynikowe opublikuje Komputronik, Mo-Bruk, Dadelo, Oponeo.pl oraz dwaj giganci z WIG20, czyli Dino i KGHM, których łączna kapitalizacja to ok 65 mld zł.

Z kolei na Wall Street u schyłku tamtejszego sezonu wynikowego raport finansowy pokaże spółka, która jest największym pracodawcą na świecie, czyli Walmart.

Piątek, 18 sierpnia

W piątek tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w lipcu zaraportują Japończycy. Pokażą się finalne dane o inflacji w strefie euro mierzonej wskaźnikiem HICP. Ponadto dane o sprzedaży detalicznej zaraportują Brytyjczycy.

Wyniki na GPW pokażą: Cognor, Agora, Mercor, XTB, Elzab i Ropczyce. Dzień dywidendy tego dnia wyznaczył Polski Holding Nieruchomości.

Michał Kubicki