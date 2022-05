Skąd się biorą rekordowo wysokie ceny benzyny?

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Mijający tydzień przyniósł drakońskie podwyżki cen benzyn. Ceny detaliczne Pb95 są już wyższe, niż były podczas marcowego szoku, co wynika z napiętej sytuacji na hurtowym rynku paliw.

Przez poprzednie dwa miesiące najmocniej cierpieli posiadacze aut z silnikiem Diesla. Teraz sytuacja się odwróciła – to właściciele benzynówek widzą rekordowo wysokie ceny przy dystrybutorach. W trzecim tygodniu maja średnia cena detaliczna benzyny bezołowiowej 95 wyniosła 7,32 zł/l i była aż o 41 gr/l wyższa niż tydzień wcześniej - wynika z danych BM Reflex. To rekordowo wysoki poziom średniej ceny detalicznej benzyny Pb95 w całej historii III RP.

Bankier.pl na podstawie danych BM Reflex. ()

Co gorsza, z tygodnia na tydzień skala podwyżek jest coraz większa. W pierwszym tygodniu maja litr Pb95 podrożał przeciętnie o 15 groszy, a w drugim o 21 groszy. Benzyna kosztuje już o 82 gr/ więcej niż miesiąc temu. Dla porównania, w tym samym czasie olej napędowy potaniał średnio o 7 gr/l i w mijającym tygodniu kosztował 7,27 zł/l. To o 10 groszy na litrze mniej niż tydzień temu. W ten sposób ON ponownie jest tańszy od benzyny, aczkolwiek oba gatunki paliw wciąż są horrendalnie drogie. Autogaz tankowano średnio po 3,64 zł/l, o grosz taniej niż przed tygodniem.

Lęk przed brakiem paliwa

Wielu ludzi zastanawia się, skąd biorą się tak wysokie notowania benzyny. Przecież ropa naftowa wciąż jest wyraźnie tańsza (obecnie ok. 110 USD za baryłkę) niż podczas marcowej paniki (w szczycie było to 133 USD/bbl). Także dolar amerykański jest nieco tańszy (ok. 4,38 zł) niż w pierwszych dniach marca (nawet 4,61 zł).

Ceny gotowych paliw zwykle podążają za notowaniami ropy naftowej. Ale od kilkunastu tygodni tak nie jest. 13 maja kurs nowojorskich kontraktów terminowych na benzynę przebił marcowy rekord i po raz pierwszy w historii zbliżył się do poziomu 4 USD za galon. Rekordowe ceny w Nowym Jorku zdaniem analityków wynikają z obaw o niski stan zapasów w USA, co wynika ze zwiększenia eksportu amerykańskich paliw do Europy, która boryka się ograniczeniem dostaw gotowych paliw z Rosji.

Notowania kontraktów na benzynę w Nowym Jorku (w USD za galon). (ICE)

- Naprawdę nie mamy możliwości, by eksportować więcej nie uderzając w rynek krajowy. Znacząco zwiększyliśmy stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w rafineriach, ale spora część tej zwiększonej produkcji płynie do Europy, a nie do New Jersey – tak rekordowo wysokie ceny paliw w USA tłumaczył Robert Yawger z Mizuho cytowany przez Retursa.

Problem rekordowo drogiej benzyny nie dotyczy tylko Polski. Jest to obecnie zjawisko globalne. Co więcej, problem może się robić coraz większy wraz z sezonowym wzrostem zapotrzebowania na benzynę. W Europie i Ameryce Północnej w czerwcu zaczyna się sezon urlopowych wyjazdów, a benzyna konsumowana jest głównie przez właścicieli aut osobowych (transport towarowy bazuje na oleju napędowym). Wysokie ceny są więc odzwierciedleniem obaw, że w połowie wakacji mogą pojawić braki w zaopatrzeniu.

Rekordowe ceny w hurcie

W ślad za cenami na światowych giełdach podążają cenniki w polskich rafineriach. 20 maja PKN Orlen oferował benzynę Eurosuper 95 po 6 826 zł/m3, czyli po ok. 7,37 zł/l z uwzględnieniem VAT-u. To aż o 34 gr/l drożej niż tydzień temu. Absolutny rekord cen hurtowych padł trzy dni wcześniej na poziomie 6 942 zł/m3. Oznacza to, że średnia cena detaliczna wciąż jest niższa od bieżącej ceny hurtowej. To grozi dalszymi podwyżkami przy dystrybutorach.

Dla odmiany spadkową tendencję utrzymały hurtowe ceny oleju napędowego. W piątek płocka rafineria oferowała olej napędowy Ekodiesel po 6 523 zł/m3, czyli po ok. 7,04 zł/l po doliczeniu 8% VAT-u. To o 8 gr/l taniej niż tydzień temu. Implikowana marża detaliczna na sprzedaży tego paliwa wynosi więc ok. 23 gr/l i pozwala na stabilizację lub nawet lekki spadek cen na stacjach.

Warto też dodać, że sytuacja na stacjach paliw byłaby jeszcze gorsza, gdyby nie lutowa obniżka stawki podatku VAT, która została obniżona z 23% do 8%. Przy 23-procentowym vacie detaliczne ceny benzyny oraz oleju napędowego przekraczałyby teraz 8 zł/l.

