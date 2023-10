Singapur przeprowadził największą na świecie akcję przeciwko praniu pieniędzy

Koniec z reprezentacją mniejszości w Sejmie? Kowalski: Znieśmy ten przywilej Wiceminister sprawiedliwości Janusz Kowalski, który przyjechał do Radomia, by poprzeć Roberta Bąkiewicza – kandydata do Sejmu z listy PiS w okręgu radomskim, który znany jest m.in. jako organizator Marszu Niepodległości. Tam przedstawiciel rządu Mateusza Morawieckiego wygłosił dość kontrowersyjną tezę.