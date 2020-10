Siłownia kontra obostrzenia. Przekształciła się w sklep i zachęca do odpłatnego testowania sprzętu

fot. August_0802 / Shutterstock

Jedna z siłowni w centrum Krakowa znalazła sposób, by obejść obostrzenia związane z pandemią: ogłosiła w mediach społecznościowych, że przekształca się w sklep i zachęca klientów do odpłatnego testowania sprzętu.

Część prowadząca zajęcia fitness nazwała się kościołem i zachęca do udziału w wydarzeniach religijnych.

"Skoro nie mogą funkcjonować zajęcia fitness - od dzisiaj ruszają w naszym klubie zgromadzenia religijne członków związku pod nazwą +Kościół Zdrowego Ciała+. Trudno uwierzyć? W tym świecie wszystko jest przecież możliwe" – brzmi komunikat.

W ofercie są też specjalne zawody sportowe w squashu bez udziału publiczności.

Kochani Klienci, wiemy, że czekaliście na naszą decyzję... My czekaliśmy na Rozporządzenie i mieliśmy cichą nadzieję, że...

Jak podkreślono na profilu społecznościowym, jeśli ktoś nie chce przychodzić do klubu, to nie musi. "My nie tylko walczymy o zdrowie! My teraz walczymy o przetrwanie! O nasze miejsca pracy! O ludzi, którzy wrócili i stęsknili się za nami! O możliwość wyboru!" – zaznaczyli managerowie klubu.

To posunięcie wywołało lawinę komentarzy i spotkało się z różnymi reakcjami internautów, od aprobaty - "Popieram kreatywne działanie. Czas się zjednoczyć i wyrazić sprzeciw wobec idiotycznym decyzjom rządu, które będą dotykać coraz większej ilości branż" po krytykę – "żegnam wszystkich ignorantów i współczuję waszym bliskim z grupy ryzyka".

Katarzyna Cisło z zespołu prasowego małopolskiej policji powiedziała PAP, że funkcjonariusze byli w klubie fitness przekształconym według właścicieli w sklep zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. "Dziś zastaliśmy tam kilkanaście osób testujących sprzęt. Zabezpieczyliśmy monitoring i dokumentację fiskalną. Dalsze postępowanie w tej sprawie będziemy konsultować z sanepidem" – poinformowała Cisło.

W piątek wieczorem resort sportu poinformował, że baseny i siłownie nie zostaną całkiem zamknięte. Mogą z nich korzystać osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa, zajęć lub wydarzeń sportowych, a także studenci i uczniowie w ramach zajęć w szkole i na uczelni. Kościoły i sklepy pozostają otwarte, działa tam jedynie ograniczenie liczby osób. Te przepisy wykorzystali kreatywni właściciele siłowni.

