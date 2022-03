Silne zwyżki cen „rosyjskich” metali. Złoto po 2000 USD/oz

DM: BOŚ: Sankcje na rosyjską ropę już nie takie nieprawdopodobne

To, że USA i Europa rozważają narzucenie sankcji na import rosyjskiej ropy, jest dużym impulsem do wzrostu notowań. Jeśli taka decyzja zapadnie, to notowania ropy ruszą jeszcze mocniej w górę - oceniła w poniedziałek analityk surowcowa DM BOŚ Dorota Sierakowska.