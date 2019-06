Silne wzrosty indeksów na GPW

W czwartek po południu główne indeksy na warszawskim parkiecie zwyżkują. W gronie blue chipów najsilniej idą w górę Orange, Play i Cyfrowy Polsat.

WIG20 rośnie 2,0 proc. do 2.268 pkt., WIG zwyżkuje 1,6 proc. do 58.537 pkt., mWIG40 idzie w górę o 1,0 proc. do 3.985 pkt., a sWIG80 traci 0,4 proc. do 11.503 pkt.

Obroty na GPW wynoszą 577 mln zł, z czego 530 mln zł przypada na spółki z WIG20.

Około godz. 13.00 niemiecki indeks DAX zyskuje 0,5 proc., a futures na S&P500 zwyżkują 0,3 proc.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowują największe wzrosty, są: Orange – o 15,0 proc., Play – o 10,3 proc. i Cyfrowy Polsat – o 8,9 proc.

Zatem z indeksów sektorowych na pierwszy plan wysuwa się zwyżka WIG-telekomunikacja, który rośnie o 10,4 proc. właśnie dzięki spółkom Orange i Play.

„Moim zdaniem, czwartkowe wzrosty są związane z faktem, że inwestorzy grają na poprawę wyników telekomów, ze względu na niedawne podwyższenie cenników w Orange. Ten ruch został wykonany też przez Play i być może zostanie wykonany też przez inne telekomy. Podwyższenie stawek abonamentów powinno przełożyć się na poprawę wyników. Nie widzę tu nic innego, co mogło by być sygnałem do tak wyraźnych wzrostów” – powiedział PAP Biznes analityk Haitong Bank, Konrad Księżopolski.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej tracą, są: Lotos – spadek o 0,7 proc., PKN Orlen - o 0,3 proc. i JSW - o 0,1 proc. Inne spółki z WIG20 nie zniżkują.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniają się: Datawalk – wzrost o 25,3 proc. (drugi dzień z rzędu, dwucyfrowy wzrost, przekraczający 20 proc.), i Cormay – o 9,7 proc.

Spółka Datawalk podała we wtorek wieczorem, że podpisała z liderem konsorcjum, pracującego na rzecz amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości umowę na współpracę w zakresie dostarczania systemów i rozwiązań analitycznych w okresie pięciu lat.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniają się akcje ZM Kania - spadek o 15,5 proc. Tracą również akcje Vindeksusa - o 1,6 proc. – przy drugim najwyższym w historii wolumenie obrotu, wynoszącym przeszło 5 mln zł.

Akcje ZM Kania spadają do nowego historycznego minimum, a zapadającego 24 czerwca obligacje korporacyjne są notowane na poziomie 30 proc. wartości nominalnej.

W środę wieczorem spółka poinformowała, że zgromadzenie obligatariuszy nie było zdolne do podejmowania jakichkolwiek uchwał w związku z obligacjami serii F z powodu braku odpowiedniej większości.

W środę w nocy Alior Bank podał, że wypowiedział umowę faktoringu odwrotnego zawartą z jednym z klientów banku z branży spożywczej.

Jednocześnie bank rozpoczął działania mające na celu wypowiedzenie pełnego pakietu umów zawartych z klientem. Bank poinformował, że kwota ekspozycji związanej z finansowaniem klienta przez Grupę Alior wyniosła na dzień 5 czerwca 2019 r. 233,1 mln zł. (PAP Biznes)

