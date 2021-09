Silne wzrosty CD Projektu i JSW. Niemoc Sądu Najwyższego wsparła banki

fot. Krystian Maj / / FORUM

Mocne wzrosty CD Projektu były w czwartek przez długi czas jedynym mocnym argumentem, który trzymał WIG20 ledwie ponad kreską, pod koniec dnia nastąpiła jednak poprawa nastrojów wsparta m.in. kolejnym odcinkiem frankowej niemocy Sądu Najwyższego.

Trzy największe krajowe indeksy zdołały pod koniec dnia wybić się z trwającej przez większą część czwartkowych notowań konsolidacji i poprawiły na zamknięciu swoje wieloletnie maksima z poprzedniego dnia.

WIG20, który przez większość dnia pozostawał w okolicy środowego zamknięcia, wzrósł w czwartek o 0,88 proc. do 2.391,94 pkt., poprawiając swój 2-letni szczyt. Od maksimów z początku 2019 r. dzieli go już tylko ok. 20 pkt., a po ich przebiciu indeks znajdzie się najwyżej od trzech lat. Nowy historyczny rekord na zamknięciu wyznaczył indeks szerokiego rynku, rosnąc o 0,61 proc. do 71.431,16 pkt., a mWIG40 swój 14-letni szczyt poprawił o 0,12 proc. do 5.243,17 pkt. Wyjątek stanowił sWIG80, który po środowym pokonaniu szczytu z 13 sierpnia poszedł w dół o 0,05 proc. do 21.146,02 pkt.

Obroty na GPW wyniosły niemal 1,3 mln zł, z czego ponad 1 mld zł przypadł na największe spółki. Już wczoraj widać było, że obroty - po wakacyjnym marazmie - wracają na właściwe poziomy i dzisiaj otrzymaliśmy kolejne tego potwierdzenie. Choć warto też i zwrócić uwagę na rozwarstwienie, wynik napędził (304 mln zł) CD Projekt, na którym jednak dziś zdecydowanie było pod co handlować.

No właśnie, CD Projekt, to zdecydowany lider tej sesji. Kurs spółki wzrósł dziś aż o 11,5 proc. do 189,98 zł. To reakcja inwestorów na opublikowane wczoraj wieczorem wyniki. Zysk netto CD Projektu w drugim kwartale wyniósł 72,6 mln zł i był o 125 proc. wyższy od oczekiwań analityków. Według ekspertów, spółka przebiła oczekiwania dzięki sprzedaży "Cyberpunka 2077" po powrocie do sklepu Sony.

Po siódmej wzrostowej sesji i zwyżce o 7,3 proc. w czwartek kurs JSW dotarł do poziomu 44,84 zł i jest najwyżej od dwóch lat. Z rocznego minimum o ponad 4 proc. odbił Mercator Medical. Mocno rosły w czwartek także odzieżowe LPP i CCC - odpowiednio o 4,7 i 3,3 proc.

Uwagę inwestorów przyciągał także sektor bankowy. Po czterech mocnych sesjach i wyznaczeniu 2-letniego maksimum indeks sektora bankowego od początku czwartkowej sesji pozostawał w korekcie. W połowie sesji spadki sięgały 2 proc., a inwestorzy z niecierpliwością wyczekiwali na zakończenie posiedzenia Sądu Najwyższego, które rozpoczęło się przed południem. Sędziowie Izby Cywilnejmieli podjąć decyzję ws. kredytów frankowych.

SN znów jednak zagrał na czas, nie podjął uchwały i postanowił odbić piłeczkę na inne boisko - zadać pytania do TSUE, Choć o kontynuacji indolencji SN plotkowało się już wcześniej, to jednak w dużej mierze po informacji o tej decyzji indeks sektora bankowego odrobił całość wcześniejszych strat, a na zamknięciu rósł o 0,5 proc., poprawiając swój 2-letni szczyt.

