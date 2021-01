Silna eksplozja w centrum Madrytu

W centrum Madrytu doszło w środę po południu do silnej eksplozji - podała hiszpańska telewizja TVE. Z relacji mediów wynika, że w efekcie wybuchu, którego przyczyny nie są na razie znane, całkowicie zniszczone zostały trzy najwyższe piętra jednego z budynków.

Na razie brak doniesień o ewentualnych ofiarach. Na miejscu eksplozji obecni są już policjanci, straż pożarna oraz służby medyczne.

BREAK: Significant explosion in Madrid



Appears several floors of building destroyed



Cause not yet known pic.twitter.com/XmzuQIRYzX