Silna eksplozja na deptaku w Lyonie, co najmniej dziesięć osób rannych

Co najmniej siedem osób zostało rannych w wyniku silnej eksplozji, do której doszło w piątek po południu w Lyonie na ulicy Wiktora Hugo. Straż pożarna otoczyła kordonem miejsce wybuchu. Według niepotwierdzonych źródeł przyczyną zdarzenia mógł być ładunek wybuchowy ukryty w paczce.

Śledczy, którzy badają przyczyny eksplozji w Lyonie, oceniają, że najprawdopodobniej doszło do wybuchu bomby - poinformowała francuska prokuratura. Prezydent Francji Emmanuel Macron nazwał incydent "atakiem".

Une explosion a eu lieu aux alentours de 17h30, rue Victor-Hugo #Lyon



Peut-être un colis piégé. 8 blessés légers avant les #Europeennes2019



pic.twitter.com/2SMMNIxKfJ — BleuBlancRouge4369 (@BBR4369) May 24, 2019

Władze miasta apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do miejsca zdarzenia, które służby porządkowe otoczyły kordonem.

Explosión en el centro de Lyon deja ocho heridos → https://t.co/MmzqXopbsO #MañanasBLU pic.twitter.com/xxQbVMtE1y — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 24, 2019

Śledztwo w sprawie eksplozji przejęła paryska prokuratura ds. terroryzmu. Policja poszukuje mężczyzny, który według świadków przejeżdżając na rowerze podrzucił w piątek w Lyonie ładunek wybuchowy w samym centrum miasta, na ulicy Witora Hugo. Domniemany sprawca zamachu, nagrany przez kamery uliczne, był zamaskowany. Jego tożsamość pozostaje nieznana.

Informacje o liczbie osób rannych są sprzeczne; francuska telewizja BFMTV podała, że co najmniej 10 osób zostało rannych, według AP poszkodowanych jest siedem osób.(PAP)

fit/ mc/