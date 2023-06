Silk Road Games wyda trzy gry w Chinach jeszcze w II kw.

The Dust zapowiada wersję gry "Hotel Renovator" na starą i nową generację konsol w III kw. Two Horizons, spółka zależna The Dust podpisała aneks do umowy wydawniczej na grę "Hotel Renovator" z Focus Entertainment. Umowa zakłada wydanie gry w III kw. na PlayStation 4 i 5, Xbox One i X - podała spółka The Dust w komunikacie prasowym. Na starą konsolę ma trafić również 6 dodatków.