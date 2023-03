Silent Hill 2 jest technicznie gotowy. Bloober Team chce być światowym liderem horrorów

CI Games finalizuje finansowanie i umowy dystrybucyjne przy "The Lords of the Fallen" CI Games finalizuje pozyskanie dodatkowego finansowania i zawarcie kluczowych umów dystrybucyjnych przy wydaniu gry "The Lords of the Fallen" - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. CI Games spodziewa się podpisania umów z bankami w ciągu najbliższych dni.