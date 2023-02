Siła złego na złotego. "Zdania ekspertów są podzielone" - odcinek 7

W najnowszym odcinku "Zdania ekspertów są podzielone" analitycy Bankier.pl poruszą temat rynku walutowego, a dokładniej - niestety - osłabienia złotego. Nie dla wszystkich jednak jest to negatywne zjawisko, niektórzy na tym zyskują, ale nie dotyczy to zwykłych obywateli.



Słaby złoty wspiera aktywność gospodarczą dzięki temu, że się poprawia konkurencyjność cenową polskiego eksportu. Dzieje się to niestety kosztem zubożenia całego społeczeństwa - słaba waluta to złe wiadomości dla ludzi, którzy żyją w kraju tej waluty i w niej zarabiają.

Obecnie dobiliśmy niemal do poziomu 4,79 złotych za euro. Przed 2020, a nawet przed 2022 rokiem byłby to poziom fatalny dla nas. Jednocześnie euro osłabia się względem dolara. Co w reakcji na tę sytuację na rynku walutowym zrobią banki centralne i czy cokolwiek? Zapraszamy do obejrzenia odcinka.

Krzysztof Kolany i Maciej Kalwasiński