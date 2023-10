Siła banków i słabość branżowych gigantów na WIG20. GPW zareagowała na amerykańskie zaskoczenie

Pepco znowu najgorsze w WIG20. Rentowności dobijają rynki akcji Dalsze pogłębienie ostatnich minimów na WIG20 i pozostałych głównych indeksach to obraz wtorkowej sesji na GPW. Kontynuacja marszu na północ rentowności amerykańskich obligacji wysysa kapitał z rynków akcji. Na niekorzyść polskich indeksów działa też słabość złotego i niepewność co do decyzji RPP.