Sikorski: Krucjata przeciwko międzynarodowemu terroryzmowi była błędem

Stany Zjednoczone wdały się w 20-letnią krucjatę przeciwko międzynarodowemu terroryzmowi, która była do pewnego stopnia błędem - podkreślił w sobotę były szef polskiej dyplomacji, eurodeputowany PO Radosław Sikorski.

Były minister spraw zagranicznych wziął udział w debacie o Chinach podczas Igrzysk Wolności w Łodzi. "Przypadkiem zdarzyło się tak, że rozmawiamy o Chinach w 20. rocznicę ataków na Stany Zjednoczone. Uważam, że to jest ciekawa koincydencja" - zauważył Sikorski. Nawiązał do przemówienia prezydenta USA George'a W. Busha z czerwca 2001 wygłoszonego podczas wizyty w Warszawie.

"Tam była agenda dotycząca dokończenia projektu demokratyzacji Europy Wschodniej i objęcia nią Ukrainy oraz Białorusi. Oczywiście to się wszystko zmieniło. Stany Zjednoczone porzuciły ten projekt, tak jak porzuciły projekt bliższych relacji z Ameryką Łacińską" - zaznaczył Sikorski.

Jak zaznaczył, USA wdały się "w 20-letnią krucjatę przeciwko międzynarodowemu terroryzmowi, która była do pewnego stopnia błędem". Według europosła, już wówczas świat powinien wiedzieć o konsekwencjach działań przeciwko międzynarodowemu terroryzmowi.

"Powinniśmy wiedzieć wtedy, że dżihadystowscy terroryści są w stanie zabić wiele niewinnych osób, są w stanie naruszyć bezpieczeństwo USA, ale nie są w stanie zapanować nad światem, nie są w stanie pozbawić Stanów Zjednoczonych statusu supermocarstwa" - mówił polityk PO. "Ale Stany Zjednoczone swoją energię polityczną i gigantyczne zasoby przeznaczyły właśnie na tamto zagrożenie, a w międzyczasie wyrosły im Chiny, jako prawdziwy strategiczny konkurent" - zauważył Sikorski.

Mówiąc o potencjale Państwie Środka i Stanów Zjednoczonych, Sikorski podkreślił, że Europa nie może dać się wciągnąć w konflikt pomiędzy USA a Chinami, czyli dwoma najważniejszymi partnerami gospodarczymi państw Starego Kontynentu. Zdaniem byłego szefa MSZ będzie to jednak wymagało politycznej "ekwilibrystyki". "Stąd w dokumencie, który przygotowałem, który jest oficjalnym stanowiskiem Europejskiej Partii Ludowej, proponuję podejście bardziej zniuansowane" - zaznaczył.

"To znaczy współpracować z Chinami tam, gdzie to możliwe, konkurować tam, gdzie to niezbędne, konfrontować tam, gdzie to nieuniknione" - mówił Sikorski podczas debaty na Igrzyskach Wolności w Łodzi.

Hasło ósmej, tegorocznej edycji Igrzysk Wolności w Łodzi to „Nowa umowa społeczna”. Organizatorzy IW promują je jako „interdyscyplinarną imprezę intelektualną i artystyczną oraz forum dla liderów różnych środowisk”. W praktyce są tu obecni przede wszystkim zwolennicy nurtów lewicowych i liberalnych.

Podczas spotkań, seminariów i wykładów dominują politycy opozycji, przedstawiciele uczelni z kraju i ze świata także dużych korporacji sponsorujących imprezę, reprezentanci organizacji społeczno-politycznych, spośród których wiele jest określanych, jako lewackie oraz artyści znani ostatnio głównie z krytyki rządu. IW rozpoczęły się w piątek, a zakończą w niedzielę.

Jednym z organizatorów IW jest Leszek Jażdżewski redaktor naczelny czasopisma „Liberté!”, który dwa lata temu, zapowiadając wykład Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim, ostro skrytykował Kościół katolicki w Polsce. (PAP)

