Sikorski: Europa powinna więcej wydawać na obronność

Europa powinna wydawać na obronność więcej, ale też mądrzej, odpowiednio koordynując produkcję i zakupy, tak aby nowy sprzęt dawał możliwości skutecznego działania. Ponadto jej obronność musi się rozwijać nie w opozycji do USA, ale w strategicznej harmonii - podkreślił szef MSZ Radosław Sikorski.

Donald Trump, prawdopodobny rywal Joe Bidena w listopadowych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, podczas sobotniego wiecu w Karolinie Południowej zagroził, że gdy ponownie zostanie wybrany, nie będzie chronił przed potencjalną rosyjską agresją krajów NATO, które nie wypełniają swych zobowiązań finansowych wobec Sojuszu.

Według Sikorskiego "fakt, że tego rodzaju wypowiedzi wywołują entuzjastyczne reakcje znacznej części amerykańskiego elektoratu to kolejny powód do obaw". "Tym bardziej, że inni prominentni Republikanie, którzy do niedawna dostrzegali wagę sojuszy zagranicznych, dziś bronią słów lidera swojej partii. Przekonują, że to tylko element kampanii wyborczej, że za czasów pierwszej kadencji Trumpa nie doszło do żadnej inwazji na członka NATO, a sam prezydent nie doprowadził do rozwiązania Sojuszu" - zaznaczył. Jak dodał, ich argumenty nie wydają mi się przekonujące, i to z kilku powodów.

Jak ocenił, usprawiedliwianie tej wypowiedzi wyłącznie kampanijną retoryką sugeruje, że słów byłego prezydenta i obecnego kandydata nie należy traktować poważnie. "Po drugie, wiele wskazuje na to, że chociaż koledzy partyjni bronią swojego lidera, to sami nie do końca mu ufają. Pod koniec zeszłego roku Kongres przyjął ustawę jasno stwierdzającą, że prezydent nie ma prawa samodzielnie zadecydować o wyjściu USA z NATO" - zauważył szef MSZ.

Jednak, jak zaznaczył, słowa mają konsekwencje. Nawet jeśli miały one jedynie "postraszyć" sojuszników, by wydawali więcej na zbrojenia, to "takie groźby są słyszane na całym świecie" - podkreślił. "Jeśli stworzą wrażenie, że Sojusz Północnoatlantycki się chwieje, że Waszyngton nie czuje się związany postanowieniami traktatów, mogą zachęcać do podejmowania agresywnych działań wobec amerykańskich partnerów nie tylko w Europie" - ocenił minister.

Sikorski odnosząc się do poruszanego w polskiej debacie publicznej argumentu mówiącego o tym, że Polska nie musi martwić się wypowiedziami Trumpa, ponieważ sama wypełnia swoje zobowiązania uznał, że sprawa nie jest taka prosta.

"Siła międzynarodowej organizacji, jaką jest NATO, wynika nie tylko z siły militarnej poszczególnych państw członkowskich, ale z solidarności, współpracy i poszanowania wzajemnych zobowiązań. Mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie, ale gdyby któryś z członków NATO został zaatakowany, to odpowiedź Sojuszu wymaga ścisłej koordynacji działań. Nie może zależeć od arbitralnej decyzji prezydenta USA, czy danemu krajowi pomoże czy nie pomoże ani z jakimi innymi krajami chce, a z jakimi nie chce współpracować. Po to właśnie zawieramy sojusze i podpisujemy traktaty, aby nie prowadzić negocjacji dopiero w sytuacji zagrożenia" - podkreślił.

Szef MSZ ocenił, że Europa "powinna więc wydawać na obronność więcej, ale powinna też wydawać mądrzej – odpowiednio koordynując produkcję i zakupy, tak aby nowy sprzęt dawał możliwości skutecznego działania".

"Ponadto obronność europejska musi się rozwijać nie w opozycji do Stanów Zjednoczonych, ale w strategicznej harmonii z USA, bo razem możemy więcej. Warunkiem koniecznym do takich działań jest jednak zaufanie" - podkreślił.

Sikorski stwierdził, że nawet najpotężniejsze państwo świata nie może sobie pozwolić na utratę wiarygodności i partnerów. "Wielu amerykańskich polityków doskonale zdaje sobie z tego sprawę" - przekazał.

"Różnice zdań nawet między sojusznikami są naturalne. Można jednak szukać rozwiązań w dobrej wierze, w drodze negocjacji, a można publicznie rzucać groźbami i obelgami. Ta druga metoda mniej przyczynia się do mobilizacji sojuszników, a bardziej do ośmielania przeciwników" - zaznaczył Sikorski. (PAP)

