Sikorski: Demokratyczne Niemcy są naszym sojusznikiem. Padła też kwestia reparacji

Kaczyński chce wrócić do władzy. "Będziemy dążyli do zmiany konstytucji" Gdy dojdziemy do władzy, będziemy dążyli do zmiany konstytucji - zapowiedział we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podkreślił, że obecnie konstytucja nie przewiduje możliwości działania przez prezydenta, które - jak stwierdził - mogłoby twardo i jednoznacznie przeciąć podejmowane przez rząd praktyki.