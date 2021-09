Sierpień najlepszy dla Lotniska Chopina od początku pandemii

fot. Krystian Maj / / FORUM

Sierpień był drugim miesiącem z rzędu, kiedy w pandemicznej rzeczywistości na Lotnisku Chopina odprawiono ponad 1 mln pasażerów - przekazały służby prasowe portu. Ubiegły miesiąc był najlepszym dla lotniska od początku epidemii COVID-19; odprawiono o 80 proc. więcej osób niż w ub.r.

W czerwcu stołeczny port odprawił 639 tys. pasażerów, w lipcu 1,04 mln, a w sierpniu - 1,185 mln. "Tak dobre wyniki stołecznego portu bardzo cieszą, szczególnie że ostatni miesiąc na Lotnisku Chopina był o ponad 80 proc. lepszy od zeszłorocznego sierpnia i o ponad 500 proc. lepszy od wyników z początku roku. Jednocześnie ostatni bilans to już nie połowa, lecz ponad 61 proc. tego, co Lotnisko Chopina wypracowywało w analogicznym okresie rekordowego 2019 roku" - wskazują służby prasowe lotniska.

Od początku roku lotnisko obsłużyło ponad 4 mln pasażerów.

Jak dodano, sezon wakacyjny to wzrost liczby obsłużonych pasażerów, co miało związek z wznawianiem przez linie lotnicze połączeń, a także zwiększeniem ich częstotliwości. 8 sierpnia stołeczny port obsłużył rekordową liczbę pasażerów (ponad 42,5 tys.). Według przedstawicieli lotniska tegoroczny sezon dla portu był "naprawdę zadowalający".

Wyjaśniono, że od stycznia do sierpnia br. większość pasażerów wybierała połączenia w strefie Schengen (55,8 proc.). Jak podkreślono, ruch na warszawskim lotnisku odbudowuje się szybciej niż w wielu innych miastach Europy. Pod względem procentowym Lotnisko Chopina wyprzedza w tym rankingu lotniska w Wiedniu, Frankfurcie, Amsterdamie czy Berlinie.

Biuro prasowe wytłumaczyło, że największy udział w tym sukcesie mają przewoźnicy czarterowi, który od początku kryzysu odbudowywał się powyżej średniej rynkowej. "Tylko w sierpniu z lotów czarterowych skorzystało 303 tys. osób, co pokazuje, że co czwarty pasażer Lotniska Chopina wybierał właśnie takie połączenia. W sierpniu najchętniej wybieranymi państwami w ofercie wakacyjnej były Grecja, Turcja i Hiszpania, natomiast najpopularniejszymi trasami według liczby pasażerów były Antalya, Rodos i Heraklion, a wśród przewoźników obsługujących połączenia nierozkładowe największą popularnością cieszyły się Enter Air (56 proc.), za nim Smartwings (24 proc.) i PLL LOT (8 proc.)" - poinformowano.

Wśród regularnych połączeń zagranicznych pasażerowie wybierali najczęściej te pomiędzy Polską a Niemcami, Grecją lub Ukrainą. Do najpopularniejszych tras według liczby pasażerów należą Paryż, Londyn i Amsterdam. Jeśli chodzi o przewoźników rozkładowych, największą i niesłabnącą popularnością cieszy się LOT (60 proc.), za nim jest WIZZ Air (22 proc.), a na trzecim miejscu Lufthansa (4 proc.).

Służby prasowe dodały, że porównując ruch rozkładowy i ruch czarterowy rok do roku, to w sierpniu liczba pasażerów do Albanii wzrosła o 485 proc., na Dominikanę – o 376 proc., do Tanzanii – o 208 proc., Grecji – o 156 proc., Kenii – o 128 proc., Turcji - o 109 proc. i Macedonii Północnej – o 101 proc. "To pokazuje, że na rynkach wakacyjnych popyt nie tylko wrócił, lecz także przebił rekordowe wyniki z 2019 roku" - zaznaczono.

Odnośnie ruchu cargo, to w okresie od stycznia do sierpnia 2021 r. obsłużono ponad 61 tys. ton towarów, a w sierpniu ponad 8,6 tys. ton, co daje wynik powyżej wartości (w sierpniu ub.r. było to 8,3 tys. ton).

Lotnisko dodało, że w piątek 24 września z Lotniska Chopina wystartował WIZZ Air z rejsami na Fuerteventurę w archipelagu Wysp Kanaryjskich. W niedzielę 26 września LOT otwiera bezpośrednie połączenie do Dubaju, a 30 września do tego samego portu uruchamia rejsy linia flyDubai. (PAP)

autor: Michał Boroń

