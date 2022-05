Nowa polska elektrownia za 2 mld zł. Energa ma umowę z wykonawcą

/ Grupa Energa

Energa poinformowała, że jej spółka zależna podpisała z konsorcjum firm Siemens i Mytelineos umowę dotyczącą zaprojektowania i budowy elektrowni za 2 mld zł.

Konsorcjum tworzy Siemens Energy Global GmbH, Siemens Energy Sp. z o.o. oraz Mytilineos S.A. Przedmiotem ma być zaprojektowanie gazowo-parowej elektrowni w Grudziącu o mocy 563 MW. Szacunkowe koszty mają wynieść 2 mld zł. Prace budowlane mają się rozpocząć już w 2022 r.

Planowana elektrownia zostanie przez generalnego wykonawcę zaprojektowana i wykonana jako jednostka jednowałowa: z jedną turbiną gazową, kotłem odzyskowym, turbozespołem parowym kondensacyjnym i chłodnią wentylatorową mokrą - informuje komunikat spółki.

Elektrownia "pod klucz"

Projekt realizowany będzie w formule "pod klucz", obejmującej realizację wszystkich prac, w tym m.in. zaprojektowanie, uzyskanie w imieniu zamawiającego wybranych decyzji administracyjnych, dostawy, roboty budowlane, montaż, szkolenie personelu, rozruch, ruch próbny, przekazanie elektrowni do eksploatacji oraz świadczenie usług gwarancyjnych w okresie następującym po oddaniu elektrowni do eksploatacji. Oddanie elektrowni do eksploatacji ma nastąpić w 2025 roku - czytamy w raporcie.

Technologia, która zostanie zastosowana przy budowie bloku w Grudziądzu, należy do najnowocześniejszych na rynku. Planowany blok gazowo-parowy będzie się charakteryzował wysoką sprawnością, przekraczającą 60 proc. w warunkach nominalnych, dyspozycyjnością oraz elastycznością pracy - przekazuje Energa w informacji prasowej.

"Grupa ORLEN tworzy nowoczesny i niskoemisyjny segment energetyki, który zwiększy niezależność i bezpieczeństwo Polski. Rozwój energetyki gazowej wraz ze wzrostem własnego wydobycia Grupy ORLEN to gwarancja stabilności i ekonomiki produkcji. W Grudziądzu, dzięki współpracy ze sprawdzonymi partnerami, powstanie nowoczesny blok gazowo-parowy, który będzie dobrym uzupełnieniem dla odnawianych źródeł energii rozwijanych w koncernie" – mówi Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN ORLEN, czasowo pełniący obowiązki prezesa Zarządu Energi w komunikacie prasowym.

Jednocześnie Energa poinformowała, że w powiązaniu z ww. umową zawarta została umowa o świadczenie usług serwisowych elektrowni CCGT w Grudziądzu w terminie do maksymalnie 20 lat od daty przekazania elektrowni do eksploatacji.

W grudniu 2021 roku Spółka zawarła z Operatorem Sieci Przesyłowych 17-letni kontrakt w ramach rynku mocy z obowiązkiem mocowym w wysokości 518,370 MW, z pierwszym rokiem dostaw przypadającym na 2026 rok. Łączne przewidywane przychody Spółki z tytułu tego kontraktu w okresie jego obowiązywania mogą wynieść co najmniej ok. 3,52 mld zł - informuje Energa w komunikacie.

Największa inwestycja od lat

Budowa bloku gazowo-parowego ma znaczenie także lokalne. O czym mówił prezydent Grudziąca.

"To będzie zdecydowanie największa inwestycja, jaka toczyć się będzie w Grudziądzu. Dla naszego miasta jest to szansa na dalszy, dynamiczny rozwój. To oczywiście duże wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości, szacowane na kilkanaście milionów złotych rocznie. Ale to także szansa dla lokalnych firm, które mogą uczestniczyć w projekcie jako podwykonawcy, a następnie kilkadziesiąt miejsc pracy dla wysoko kwalifikowanych specjalistów. Nie można zapominać o planowanej przy okazji inwestycji budowie nowego układu drogowego" – mówi Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza, cytowany w komunikacie.

Rekordowe wyniki Energii

W ubiegłym tygodniu Energa pokazała wyniki za I kwartał 2022 r. Skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Energa za pierwsze trzy miesiące 2022 r. wyniósł 1,08 mld zł i był nie tylko wyższy o 42 proc. r/r. Pobił też kolejny historyczny rekord kwartalnych wyników, licząc od 2013 roku. Do tego aż o 59 proc. r/r wzrósł zysk netto Grupy (0,61 mld zł), a o 44 proc. r/r jej przychody (4,94 mld zł). Około 39 proc. energii elektrycznej wyprodukowanej w raportowanym okresie pochodziło z aktywów OZE.

Energa jest częścią Grupy PKN Orlen, która zamierza zdjąć ją z GPW. Więcej o sytuacji akcjonariuszy Energii pisalismy w artykule "Orlen i Państwo wycisną akcjonariuszy Energii".

MKu