Siekierski: tak duże otwarcie rynku UE na towary z Ukrainy było błędem

Rolnicy zatrzymali Polskę. To największy protest od lat Jak zapowiadali, tak się stało. Tysiące ciągników rolniczych wyjechało na polskie drogi, od gminnych i powiatowych, po wojewódzkie, by zablokować na nich ruch. Polscy rolnicy przyłączyli się do europejskich kolegów w proteście przeciwko reformie Europejskiego Zielonego Ładu, ale i nieograniczonemu napływowi towarów z Ukrainy.