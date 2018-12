Siedem lat stabilizacji przed surowcami

Jeszcze przez co najmniej siedem lat rynki towarowe będą się poruszać w tendencji bocznej, zapowiada Barry Bannister z banku Stifel.

Po trzech latach od dna wyprzedaży z lat 2014-2015 rynki surowcowe wciąż nie potrafią odrobić istotnej części poniesionych wówczas strat (nie mówiąc o stratach z 2008 r.). Zdaniem Barry’ego Bannistera, analityka Stifela, przełomu nie należy spodziewać się co najmniej przez kolejne siedem lat. Wszystko przez wieloletnie cykle w cenach surowców, których w ostatnich 200 latach było sześć. Zważywszy że ostatni szczyt wypadł w czerwcu 2008 r., a najkrótszy okres między szczytami sąsiadujących cykli trwał do tej pory 27 lat, nie należy na razie spodziewać się przejścia rynków do wzrostowej fazy cyklu.

Specjalista Stifela porównuje trwającą od ponad 10 lat fazę spadkową cyklu z fazami spadkowymi poprzednich cykli. Okazuje się ona podobna do bess surowcowych z XIX w. oraz pierwszej połowy XX w., kiedy po boomie zawsze następowała głęboka deflacja (w odróżnieniu od zachowania cen surowców po ustanowieniu szczytów z 1951 r. oraz z 1981 r., kiedy nadchodziło jedynie wyhamowanie tendencji inflacyjnych i długotrwała stabilizacja cen surowców). Jeśli ceny surowców podążą ścieżką wytyczoną po osiągnięciu szczytów w 1814, 1864 oraz 1920 r., to pozostaną one we względnej stabilizacji aż do 2026 r., zapowiada specjalista.



„Wszystkie te okresy były naznaczone deflacją, kryzysami lub depresją populizmem oraz słabym dostępem do finansowania” – ostrzega Barry Bannister.