UPC zniknie z polskiego rynku. Co dalej ze znaną marką? W tle przejęcie za 7 mld złotych

Niemal równo rok temu Play sfinalizował przejęcie spółki UPC. Teraz zapowiada rebranding popularnej kablówki, ale też jednego z największych dostawców usług internetowych w Polsce.

fot. Marlon Trottmann / / shutterstock.com

Przejęcie UPC Polska przez Play w 2021 roku było jedną z największych transakcji na krajowym rynku usług telekomunikacyjnych, a jej wartość przekroczyła 7 mld złotych. Teraz przyszedł czas na rebranding, a preludium do niego stanowiła kampania "UPC przeszło do Play". Proces ten ma przebiegać stopniowo - informują Wirtualne Media.

Ujednolicenie brandingu ma przynieść oszczędności. Już teraz na stronie internetowej UPC pojawia się logo tej sieci kablowej, jak i operatora telekomunikacyjnego.

Wcześniej jednak zapewniano, że firma szybko nie zrezygnuje ze znanego w Polsce szyldu. "UPC to marka mocno zakorzeniona w świadomości polskich użytkowników, kojarzy się z szybkim internetem i wysoką jakością usług, a to cel zbliżający nas mocno do siebie" - przekonywał wiosną ub.r. Jean-Marc Harion, CEO Play.

Nie podano oficjalnego terminu, kiedy rebranding miałby się rozpocząć czy zakończyć.

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy Od stycznia 2023 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Fuzja obu spółek postępuje coraz dalej. Wraz z początkiem lutego br. część pracowników UPC Polska przeniosła się z biurowca Spark przy al. Solidarności na warszawskiej Woli do biurowca Neopark na Mokotowie, gdzie siedzibę ma operator Play.

"Biuro Play jest spore, wszyscy się zmieścili. Praca odbywa się w modelu hybrydowym, każdy ma swoje biurko. Poszczególne działy UPC i Play pracują razem" - mówi dla Wirtualnych Mediów pracownik firmy.

Play jest znacznie silniejszą marką niż UPC. Na koniec 2022 roku Play miał prawie 12,8 mln klientów usług mobilnych, natomiast na koniec 2021 roku operator kablówki UPC miał 1,57 mln klientów i to głównie w większych miastach.

JM