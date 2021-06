Shoper szykuje się do debiutu na GPW. KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki

/ Shoper

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Shoper, właściciela platformy e-commerce do prowadzenia sklepu internetowego - poinformowała Komisja w komunikacie. Spółka spodziewa się, że do pierwszego notowania jej akcji na GPW dojdzie w pierwszej połowie lipca.

Prospekt sporządzono w związku z ofertą publiczną akcji serii A, B i C.

Publikacja prospektu zaplanowana jest na poniedziałek 21 czerwca.

Globalnymi koordynatorami oferty, współprowadzącymi księgę popytu są mBank oraz BM PKO BP. Współprowadzącym księgę popytu jest również WOOD & Company Financial Services, a.s.

Przedmiotem oferty będzie około 27,1 proc. akcji istniejących Shoper w tym około 2,5 proc. w ramach opcji stabilizacyjnej.

Oferującymi akcje są aktualni akcjonariusze spółki, tj. fundusz privateequity V4C POLAND PLUS FUND S.C.A. SICAV FIAR, Modhaus, KFF Sarl, Krzysztof Krawczyk oraz Rafał Krawczyk. Spółka nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego.

Akcjonariusze sprzedający oraz spółka zobowiązali się do niesprzedawania lub nieemitowania akcji spółki przez okres 360 dni po ofercie.

Shoper działa rynku dostawców oprogramowania dla e-commerce w modelu SaaS, który umożliwia przedsiębiorcom założenie własnego sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży w kanale online.

"Spółka w swojej strategii zakłada utrzymanie pozycji rynkowego lidera oferującego oprogramowanie dla e-commerce w modelu SaaS, m.in. poprzez zwiększenie bazy użytkowników platformy Shoper, w tym przez potencjalne akwizycje i ekspansję na nowe kraje, a także wzrost udziału przychodów w modelu PAYG oraz rozwój obecnych i nowych usług, w tym koncentrujących się na wspieraniu sprzedaży wielokanałowej" - napisano w piątkowym komunikacie.

W I kwartale 2021 r. Shoper wypracował 15,8 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 71 proc. rdr. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 69 proc. do 5,5 mln zł, a zysk netto - o 92 proc. do 4,5 mln zł.

W 2020 r. z usług Shoper korzystało ponad 20 tys. użytkowników (w tym ok. 15,8 tys. klientów Shoper i ponad 4 tys. sklepów sprzedawanych przez partnerów na zasadzie private label), z których sklepy na platformie Shoper, po wyłączeniu sklepów partnerów, wygenerowały 4,0 mld zł obrotów. (PAP Biznes)

seb/ asa/