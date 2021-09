Gigant powalczy z Allegro. Shopee wchodzi do Polski

/ Shopee

Jesienią tego roku na polski rynek wejdzie azjatycki gigant Shopee - ustaliły wiadomoscihandlowe.pl. Po wejściu Amazona i AliExpress Allegro znowu poczuje na plecach oddech konkurencji. Co nowy gracz zaoferuje polskim klientom?

Jak donoszą wiadomoscihandlowe, jeśli chodzi o kupujących, serwis planuje zaoferowanie darmowej dostawy bez minimalnej wartości zamówienia.

W przypadku sprzedawców gigant rezygnuje z pobierania prowizji i opłaty abonamentowej przez pół roku i umożliwi dostęp do „wszystkich funkcji zarządzania sprzedażą i narzędzi analitycznych”. Otrzymają oni też bony warte 250 zł na kupony zniżkowe dla klientów, jeśli wystawią co najmniej 30 ofert i na co najmniej 5 proc. z tych ofert udzielą 10-proc. rabatu.

Shopee podpisało już umowy z DPD i Inpostem i wykupiło polską domenę.

10 największych platform e-commerce na świecie (w mln odsłon w miesiącu) Amazon 4600 eBay 1800 AliExpress 865,2 Mercado Libre 634,2 Rakuten 384,9 Walmart 282,2 JD 264 Tmall 202,5 Shopee 195,4 Allegro 193,9

Firma Shopee istnieje od 2015 roku. Trzy lata później jej wartość obrotu brutto osiągnęła 10 mld dolarów.

Ta platforma sprzedażowo-zakupowa należy do dziesiątki największych tego typu biznesów na świecie. Jest obecna w Azji, w takich krajach jak Singapur - skąd się wywodzi, ale i Malezja, Indonezja, Tajwan. Firma działa też na Filipinach, w Wietnamie, w Brazylii, Kolumbii i Chile oraz w Meksyku.

KWS