Allegro ubywa mocny konkurent. Shopee zwija się z Polski

Shopee ogłosiło, że z dnia na dzień kończy działalność w Polsce. To już kolejny kraj w Europie, z którego popularna platforma do handlu e-commerce wycofuje się w ostatnim czasie. Na doniesienia reagują giełdowe notowania Allegro, które są już najwyżej od kwietnia 2022 r.

/ Shopee

Shopee od 13 stycznia 2023 roku zamyka działalność w Polsce - podała w czwartek, nieoficjalnie, agencja Bloomberga. Na potwierdzenie doniesień prasowych nie trzeba było długo czekać, ponieważ chwilę później na polskiej stronie shopee.pl ukazał się komunikat informujący o szczegółach.

Według przekazanych wiadomości Shoppe Polska kończy działalność. Od 13 stycznia 2023 r. od godz. 23.59 zostanie wstrzymana możliwość składania zamówień. Zamówienia złożone do tego czasu będą zrealizowane standardowo wraz z dostępem do wsparcia i obsługi dla użytkowników.

Polska strona platformy zakupowej Shopee została uruchomiona we wrześniu 2021 roku. Wiosną 2022 r. w stolicy ruszyło pierwsze biuro firmy w Polsce. Jak wynika z danych Mediapanel Gemius Polska, w listopadzie 2022 roku liczba użytkowników Shopee w Polsce (strona www plus aplikacja) wyniosła ponad 10,884 mln osób. Jeszcze w grudniu dyrektor działu business development Shopee Poland Michał Tykarski opowiadał o planach rozwoju platformy w 2023 r. Tym bardziej decyzja o zakończeniu działalności w Polsce wydaje się niespodziewana.

To dobra wiadomość dla konkurencji, która działa w branży e-commerce w naszym kraju, w tym przede wszystkim największego z tego grona Allegro notowanego na GPW. Kurs spółki od rana reagował na medialne spekulacje o wycofaniu się Shopee. Potwierdzenie zer strony Shopee tylko przyspieszyło wzrosty, które po godz. 11.00 sięgały 5,6 proc. - najwięcej w portfelu spółek z WIG20. Kurs spółki był notowany na poziomie ok. 30,70 zł za akcję, czyli najwyżej od kwietnia 2022 r.

Z danych Mediapanel wynika, że w listopadzie liczba użytkowników allegro.pl i aplikacji Allegro wyniosła ponad 21,048 mln osób. W tym samy czasie liczba użytkowników aliexpress.com i aplikacji Aliexpress (w Polsce) przekroczyła 10,54 mln osób, a Amazon (.pl, .de, .com, .co, .uk - ruch generowany z Polski) wzrosła do przeszło 9,123 mln użytkowników.

Shopee to platforma zakupowa we Wschodniej Azji (Singapur, Tajlandia, Indonezja, Wietnam, Filipiny oraz Tajwan) oraz Brazylii. Shopee jest częścią Sea Ltd, globalnej firmy internetowej notowanej na giełdzie w Nowym Yorku. Sea prowadzi również działalność w zakresie cyfrowej rozrywki (Garena) oraz cyfrowych usług finansowych (SeaMoney). W ubiegłym roku Shopee zakończyło działalność we Francji i Hiszpanii.