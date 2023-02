Przetrwali wojny, PRL i transformację. Nie przetrwali 2022 roku. Te marki zniknęły z Polski

Kryzys gospodarczy wywołany m.in. wojną w Ukrainie, pandemia koronawirusa czy wszechobecna inflacja - to tylko wierzchołek góry lodowej powodów, przez które wiele mniejszych i większych biznesów zwalnia na potęgę albo po prostu się zamyka - niejednokrotnie po latach działalności. Sprawdzamy, które marki zniknęły z polskiego rynku (albo w ogóle) w 2022 roku.

fot. fran_kie / / Shutterstock

Ostatni czas (liczony już nie w miesiącach, a latach) nie oszczędza przedsiębiorców. Wiadomo, na pierwszy ogień zawsze trafiają niewielkie firmy. Wysokie rachunki i drogie produkty wykończyły wiele takich biznesów. Niejednokrotnie słyszeliśmy już, że zamyka się lokalna piekarnia, która na rynku jest od dziesięcioleci, znana restauracja, która nie radzi sobie z opłatami, czy inny rodzinny biznes.

Obecnie jednak nie tylko takie firmy nie radzą sobie z sytuacją gospodarczą. Już nawet wielkie międzynarodowe korporacje szukają oszczędności i decydują się na masowe redukcje etatów. Problem dotyka też branży technologicznej, która do niedawna wydawała się większości z nas nietykalna. Cóż, rynek zweryfikował to myślenie.

Na zwolnieniach pracowników nie zawsze się kończy. Niektóre firmy ogłaszają upadłość i kończą swoją działalność albo rezygnują z polskiego rynku. Sprawdzamy, które z nich spotkał taki los w minionym 2022 czy na początku tego roku.

1. Shopee

Singapurski gigant e-commerce, który miał być rywalem Allegro, ogłosił w styczniu, że kończy swoją działalność w Polsce. Decyzja ta była poprzedzona zwolnieniami, choć kierownictwo zapewniało wtedy (październik 2022), że polski oddział ma pozostać w dobrej kondycji. Jak już wiemy - na zapewnieniach tylko sie skończyło. Warto przypomnieć, że platforma sprzedażowa pojawiła się w naszym kraju jesienią 2021 roku.

Przynajmniej z telewizji czy radia znikną irytujące reklamy.

2. Getin Noble Bank

Getin miał problemy już od dłuższego czasu - od 2016 r. notował nieprzerwanie straty roczne. Pod koniec kwietnia 2022 roku spółka poinformowała publicznie o wystąpieniu przesłanki zagrożenia upadłością, a pod koniec września BFG rozpoczął przymusową restrukturyzację banku.

Działalność instytucji została przeniesiona do VeloBanku, który wystartował w listopadzie 2022 roku.

3. TXM

Zarząd TXM złożył wniosek o upadłość w maju 2022 roku, a pod koniec stycznia 2023 spółka poinformowała, że Sąd Rejonowy w Warszawie ją ogłosił. Firma jeszcze kilka lat temu była właścicielem jednej z największych marek sklepów detalicznych w Polsce. W grudniu 2021 roku posiadała 204 punkty detaliczne w Polsce. Dla porównania, jeszcze trzy lata wcześniej TXM miał 390 placówek zlokalizowanych w naszym kraju.

4. Carrefour

W styczniu ub.r. informowaliśmy, że francuska spółka może zniknąć z Polski, a zainteresowanym wykupieniem akcji spółki miał być Auchan. Wartość transakcji miałaby wynieść ok. 19 mld euro. W maju jednak podano do wiadomości, że nowym właścicielem miałby zostać koncern, który zajmował się rozwojem dobrze znanej wszystkim Żabki.

Sieć supermarketów działała na naszym rynku od 1997 roku, czyli 25 lat. Francuski grupa posiadała w Polsce 935 sklepów w naszym kraju.

5. Fabryka porcelany "Krzysztof"

Wałbrzyskie zakłady działały od... 200 lat, jednak nie poradziły sobie z kryzysem energetycznym i wysokimi cenami gazu. W sprawie upadku firmy napisanie listu do premiera zapowiedzieli parlamentarzyści PO, „ten zakład przetrwał wojny światowe, ustrój komunistyczny, a dziś, mając doskonałe wyniki eksportowe, upada” – mówił Tomasz Siemoniak.

Pod koniec stycznia pojawiła się inicjatywa ratowania zakładów. Na platformie zrzutka.pl rozpoczęła się zbiórka pieniędzy, a jej inicjatorzy chcą zebrać 2 mln zł.

6. Orsay

Znana marka odzieżowa przekazała w maju 2022 roku, że kończy swoją działalność w Polsce, a do końca czerwca zamknie wszystkie swoje sklepy - 145 placówek. Niemiecka firma jako powód swojego wycofania się z naszego rynku podała niewypłacalność.

7. GO Sport

Sklepy ze sportowym sprzętem zniknęły z naszego kraju wskutek ogłoszenia sankcji na podmioty prowadzące interesy na terenie Polski z powodu wojny w Ukrainie. Od kwietnia 2022 roku wszystkie placówki sieci były zamknięte, a w sierpniu GO Sport ogłosił upadłość.

3 marca 2022 roku, czyli chwilę po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na naszych wschodnich sądziadów, spółka GO Sport Polska wydała oświadczenie, że do 2019 roku była własnością francuską, a następnie została kupiona przez singapurską spółkę Sportmaster Operations Ltd., której właścicielami są osoby pochodzenia rosyjskiego.

Natomiast w styczniu 2023 spółka pełniąca funkcję syndyka Go Sport Polska poinformowała, że została sfinalizowana transakcja sprzedaży całego majątku przedsiębiorstwa, którego nabywcą został SportsDirect.com Poland.

8. Gumtree

Brytyjski serwis ogłoszeniowy na początku XXI wieku święcił triumfy nad Wisłą. Jednak wszystko co dobre, kiedyś sie kończy i w marcu 2022 roku spółka poinformowała, że znika z naszego rynku. Wszystkie oferty widniejące na stronie zostały usunięte 7 kwietnia.

9. Marie Zélie

Ta polska marka odzieżowa, która powstała 7 lat temu, reklamowała się jako producent ubrań idealnych dla skromnych katoliczek, a na metce wyszytą miała sentencję "na większą chwałę Boga". Na początku działalności ich odzież cieszyła się popularnością, jednak z czasem musiała mierzyć się z coraz to większymi problemami, a finalnie w październiku 2022 roku poinformowała o bankructwie i ogłosiła upadłość.

Mimo złożonego wniosku o upadłość i nadszarpniętego zaufania prezes zapowiiedział wtedy, że to nie koniec marki i ponownie prosił o pomoc finansową.

10. Magazyny wydawnictwa Bauer

Tradycyjna prasa nie ma w ostatnich latach łatwo. Do teraz w branży echem odbija się pandemia koronawirusa, która spowodowała niedobory papieru, który stał się jednocześnie bardzo drogi. Inflacja i ogólny kryzys gospodarczy też nie pmagają. W listopadzie 2022 roku wydawnictwo Bauer poinformowało o kolejnych cięciach etatów i zamknięciu następnych tytułów. Z rynku zniknie pięć gazet: „Bliżej Ciebie”, „Cuda i objawienia”, „Naj” (magazyn poradnikowy wydawany był w Polsce od 1994 r.), „Przepis na zdrowie” oraz „Takie jest życie”.

11. Hollister

To już kolejna na naszej liście marka odzieżowa, która w ostatnim czasie zniknęła z Polski. Firma weszła na nasz rynek w 2012 roku i od tej pory otworzyła tylko jeden sklep ze swoimi ubraniami - w Warszawie. W grudniu 2022, po 10 latach swojej działalności nad Wisłą, poinformowano, że placówka znajdująca się w Galerii Mokotów zostanie zamknięta.

Jednak fani marki nadal będa mogli kupować ciuchy produkowane przez amerykańskie przedsiębiorstwo, m.in. na takich platformach jak Zalando czy Answear.com.

12. Mr Hamburger

Mr Hamburger to pierwszy polski fast food założony w 1990 roku. Mimo 22 lat działalności również i ta firma nie poradziła sobie z kryzysem złożyła wiosek o upadłość. Pod koniec listopada 2022 roku spółka poinformowała o utracie płynności finansowej i braku realnych szans na poprawę sytuacji.

Jako czynniki takiego stanu rzeczy wskazuje m.in.: zamknięcie lokali podczas pandemii COVID, wzrosty kosztów energii i produktów spożywczych oraz wzrost kosztów pracowniczych.

13. Jokr

Na rynku nie brakuje firm oferujących szybkie dostawy jedzenia czy zakupów, jednak nie wszystkie z nich radzą sobie świetnie, a nawet dobrze. Na początku ubiegłego roku (w marcu) po roku obecności o wyjściu z Polski po roku poinformował Jokr - amerykańskie przedsiębiorstwo z tej branży.

Jak podała spółka, opuszczenie naszego kraju spowodowane było chęcią ekspansji na rodzimym rynku oraz na rynkach krajów Ameryki Łacińskiej.

Co przyniesie nam 2023 rok?

Biorąc pod uwagę światową sytuację gospodarczą oraz geopolityczną, nadal wysoką inflację w Polsce (choć nie tylko), rosnące ceny energii i innych dóbr - rok 2023 nie maluje się w jasnych barwach.

Dla wielu przedsiębiorców będzie ostatnim rokiem działalności, dla tych w nieco lepszej sytuacji będzie wiązał się z koniecznością zwolnień pracowników i podejmowania szeregu innych trudnych decyzji, które zdecydują o przetrwaniu i pozostaniu na rynku.

Za niespełna 11 miesięcy dowiemy się, w jakim stopniu spełniły się czarne scenariusze i jak wygląda skala bankructw i upadłości wśród przedsiębiorców.