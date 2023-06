Shell rezygnuje z ograniczenia produkcji ropy. "Świat będzie potrzebował ropy i gazu przez bardzo długi czas"

Nowa elektrownia w Małopolsce. Tauron wyda na nią 6 mld zł Grupa Tauron planuje najpóźniej do 2027 roku wybudować w małopolskim Rożnowie elektrownię szczytowo-pompową o mocy 700 MW. Ostateczna inwestycja, której koszt jest szacowany na ok. 6 mld zł, jest wciąż uzależniona od szeregu czynników, w tym m.in. decyzji środowiskowej. Prezes spółki Paweł Szczeszek podkreśla jednak, że tego typu inwestycje, które są najpopularniejszą formą magazynowania energii w UE, to konieczność.