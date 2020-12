Sfinks proponuje konwersję części zobowiązań na akcje po cenie 1 zł lub umorzenie

fot. whiteMOCCA / Shutterstock

Zarząd Sfinksa, w ramach układu oferuje największym wierzycielom konwersję długów na akcje po cenie emisyjnej 1 zł lub umorzenie 70 proc. zobowiązań - podała spółka w komunikacie. Kredyty bankowe mają zostać spłacone w całości.

Zarząd spółki zdecydował w poniedziałek o złożeniu wierzycielom propozycji układowych. Pod koniec października firma rozpoczęła działania zmierzających do otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Kredyty i gwarancje bankowe mają zostać spłacone w całości, jednak Sfinks proponuje bankom umorzenie odsetek oraz innych kosztów za okres do końca lutego 2021 roku, a od marca chce rozliczać się według stawki WIBOR3M powiększonej o marżę 2 pkt proc.

W przypadku grupy wierzycieli innych niż podmioty publicznoprawne oraz banki, którym firma winna jest ponad 10 tys. zł, Sfinks oferuje dwa rozwiązania.

Jednym z nich jest konwersja długów (wierzytelności głównej powyżej 10 tys. zł) na akcje po cenie emisyjnej 1 zł. Za każde 1 zł długu wierzycielowi ma przysługiwać jedna akcja. W związku z tym, kapitał zakładowy spółki miałby zostać podwyższony o 44,13 mln zł. Wierzytelności warunkowe miałyby nie podlegać konwersji - Sfinks proponuje umorzenie 70 proc. z nich, a pozostałe 30 proc. ma być spłacone w 24 ratach.

W drugim wariancie, zarówno bezwarunkowe jak i warunkowe zobowiązania spółki wobec dużych wierzycieli miałyby zostać umorzone w 70 proc., a pozostała część spłacona w dwa lata.

Kapitał zakładowy Sfinksa dzieli się obecnie na 32,2 mln akcji. Na zamknięciu notowań GPW w poniedziałek kurs akcji spółki wyniósł 0,33 zł.

Zgodnie z propozycjami układowymi, wierzyciele publicznoprawni oraz podmioty, którym firma jest winna mniej niż 10 tys. zł, mają zostać zaspokojeni w całości - odpowiednio w dwunastu równych ratach po roku od uprawomocnienia się układu (publicznoprawni) lub do końca roku (drobni wierzyciele).

Sfinks podał, że założenia, na których oparto propozycje układowe, to m.in.: zakończenie ograniczeń z prowadzeniem działalności restauracyjnej z końcem stycznia 2021 r., sukcesywny powrót do poziomu sprzedaży sprzed pandemii od lutego oraz utrzymanie średniej rentowności lokali na poziomie zbliżonym do 2019 r. (PAP Biznes)

