Sezon na złotego, pokolenie cyberofiar i finansowy stres Polaków [Wykresy tygodnia]

Kończąc kolejny tydzień 2019 roku, spójrzmy na najważniejsze i najciekawsze wykresy ostatnich siedmiu dni.

1. Giełda płaci lepiej niż banki

Na foreksie w październiku rozpoczyna się sezon na złotego. Polska waluta sezonowo umacnia się właśnie jesienią. A jeśli wziąć poprawkę na efekt wysokiej bazy, to tegoroczna jesień może okazać się udana dla złotego.

Ponad jedna trzecia pracowników żyje od pierwszego do pierwszego, bez finansowych rezerw. Dla 14 proc. zmartwienia dotyczące pieniędzy to problem spędzający dosłownie sen z powiek. To odbija się na jakości wykonywanej pracy i relacjach ze współpracownikami.

Polska mogła się w 2018 r. pochwalić 38. miejscem na świecie (z niemal 200 krajów) w rankingu najszybciej rosnących gospodarek świata. Brylują Libia, Rwanda czy Bangladesz, a w pierwszej dziesiątce znalazły się również m.in. Etiopia, Kambodża, Wietnam i Indie. Dużo lepiej wypadamy w porównaniu z krajami rozwiniętymi, zrzeszonymi w OECD. Polska zajmuje obecnie trzecie miejsce wśród państw OECD pod względem tempa wzrostu PKB, za Irlandią (dla której PKB jest marnym miernikiem) i Węgrami.

<a href="https://data.oecd.org/chart/5HCM" _mce_href="https://data.oecd.org/chart/5HCM" target="_blank">OECD Chart: Quarterly GDP, Total, Percentage change same period, previous year, Quarterly, Q1 1995 – Q2 2019</a>

Obecnie portfel akcji Skarbu Państwa na GPW wart jest 86,3 mld zł. Dla porównania w rękach największego giełdowego OFE (Nationale-Nederlanden) znajdują się akcje warte 30 mld zł, zaś giełdowy portfel Zygmunta Solorza-Żaka - najmocniej zaangażowanego kapitałowo Polaka na GPW - sięga 10,5 mld zł.

O ponad 105 ton zwiększyły się od grudnia oficjalne chińskie rezerwy złota. Wrzesień był już dziesiątym miesiącem zakupów królewskiego metalu z rzędu.

Minęły czasy klasycznych napadów na banki. Dziś przestępcy biorą na celownik klientów instytucji finansowych. Niestety skutecznie, co pokazują statystyki policyjne. Tymczasem młodzi są na bakier z kwestiami cyberbezpieczeństwa. Aż 64 proc. badanych słabo ocenia swoją wiedzę w tym zakresie.

DU