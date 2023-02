Setki policjantów ochraniają Jarosława Kaczyńskiego. Oto wyniki kontroli poselskiej

Dane na temat zabezpieczania przez policję spotkań prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego są przerażające, pokazują, że z policji państwowej zrobiono policję PiS-owską - mówił w poniedziałek Cezary Tomczyk, który dotarł do danych o zabezpieczaniu przez policję wizyt Jarosława Kaczyńskiego.

Policja prywatną agencją ochrony Kaczyńskiego?

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej poseł Tomczyk przedstawił wyniki kontroli zabezpieczenia przez policję wizyt prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

"Jak państwo wiedzą, już niedługo Jarosław Kaczyński znowu rusza w drogę. Kilka dni temu otrzymaliśmy informacje, ilu policjantów jest wykorzystywanych do zabezpieczenia tych wizyt i te dane są zatrważające" - powiedział Tomczyk.

Poseł KO zaznaczył, że pytania dotyczące tego, ilu policjantów zostało wykorzystanych do zabezpieczenia wizyt Kaczyńskiego, wysłał do wszystkich komendantów wojewódzkich, a tylko jeden z nich, z Gdańska, odpisał mu w sposób precyzyjny. "Reszta się boi" - ocenił.

Ponad 800 policjantów w Chojnicach

Z tych danych, mówił Tomczyk, wynika np. że wizytę szefa PiS w Chojnicach 8 grudnia 2022 roku zabezpieczało 292 policjantów, natomiast otwarcie drogi wodnej łączącej Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym (przekop Mierzei Wiślanej), z udziałem Kaczyński w dniu 17 września 2022 r. zabezpieczało 828 policjantów.

"To są dane przerażające, które pokazują, że z policji państwowej zrobiono policję PiS-owską" - powiedział Tomczyk. "Policja państwowa jest od tego, żeby ludzie, którzy chcą się spotkać z jednym czy z drugim politykiem nie mogli wejść na salę" - dodał. Jego zdaniem "cała machina państwowa została użyta do tego, żeby zabezpieczać partyjne imprezy na państwowy koszt".

Oto wyniki kontroli w sprawie zabezpieczeń wizyt posła Jarosława Kaczyńskiego! 292 policjantów zabezpieczało spotkanie Prezesa PiS w Chojnicach. Prawie 1000 policjantów zabezpieczało szeregowego posła przy otwarciu przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Z Policji zrobili pośmiewisko. pic.twitter.com/LYbqiExkGX — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) February 27, 2023

Poseł KO podkreślał też, że na spotkania polityków z wyborcami wstęp powinni mieć wszyscy, którzy chcą. "Dzisiaj rozpoczynamy objazd po kraju, dojdzie do ponad stu spotkań z politykami Koalicji Obywatelskiej w województwie łódzkim, wszystkie spotkania są otwarte" - zaznaczył Tomczyk. Spotkanie lidera PO Donalda Tuska w Pabianicach, dodał, również będzie otwarte.

"Przy Jarosławie Kaczyńskim mogłoby nie być żadnego policjanta, gdybyśmy mieli w Polsce normalną opozycję. Przecież nie możemy pozwolić na to, żeby jakaś banda rozwydrzonych chuliganów zrobiła mu krzywdę, żeby zbliżały się do niego hordy wrogich mu osób" - powiedział PAP wiceszef sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych, poseł PiS Piotr Kaleta, pytany o komentarz do zarzutów Tomczyka.

"Chciałbym zwrócić uwagę, że nawet ktoś taki jak Wojciech Jaruzelski, człowiek który wprowadzał stan wojenny w Polsce, wypowiadał wojnę przeciwko Polakom, za którego rządów Polacy byli mordowani, nie miał nigdy takiej nienawiści, wywoływanej przez środowiska opozycyjne, jak Jarosław Kaczyński. Na miły Bóg, mamy pozwolić go skrzywdzić?" - dodał Kaleta.

"Jarosław Kaczyński musi być chroniony dla dobra Polski"

Poseł PiS podsumował, że "Jarosław Kaczyński musi być chroniony dla dobra Polski".

O kwestię ochrony Kaczyńskiego, pytany był również rzecznik PiS Rafał Bochenek na konferencji w Krakowie. Zaznaczył, że prezes PiS jest szefem partii rządzącej i byłym premierem. "Bardzo często politycy, w kontekście chociażby wypowiedzi polityków opozycji, (powodują, że) ta agresja w społeczeństwie, hejt, który płynął pod adresem naszej partii może budzić pewne zaniepokojenie, dlatego uważam, że jak najbardziej powinien być osobą, która jest właściwie chroniona" - powiedział Bochenek.

Dodał, że każda osoba publiczna, której życie w jakiś sposób może być zagrożone, powinna być zabezpieczona. "Polska Policja powinna taką osobę chronić" - powiedział Bochenek. Zaznaczył, że ochronę ma też m.in. szef PO Donald Tusk. (PAP)

