Sesja w cieniu konferencji bankierów centralnych. Mniejsze krótkie pozycje na CD Projekcie

Wzrosty na GPW w dniu decyzji RPP. Kurs CD Projektu szybko zgasł przed wynikami

Sesja w środę odbywała się w cieniu posiedzenia RPP i jej decyzji co do stóp procentowych. Najważniejsze indeksy zanotowały ok. 1-proc. wzrosty, chociaż znów zmienność była większa, a popyt uruchomił się po wyznaczeniu nowego dna bessy na WIG20.