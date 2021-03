Sesja na Wall Street w cieniu upadku Archegos Capital

fot. Songquan Deng / Shutterstock

S&P500 zakończył poniedziałkową sesję neutralnie. Inwestorów niepokoiła kwestia bankructwa jednego z funduszy hedgingowych, która może pociągnąć za sobą wielomiliardowe straty w systemie bankowym.

Japoński bank Nomura oraz szwajcarski Credit Suisse poinformowały w poniedziałek o ryzyku poniesienia miliardów dolarów strat na skutek niewypłacalności funduszu Archegos Capital Management. Dla banków oznacza to wzięcie na siebie strat wygenerowanych przez swojego klienta, któremu (w pewnym uproszczeniu) pożyczyły pieniądze na zakup akcji.

Nikt nie wie, jak duże będą to straty i które banki zostały poszkodowane. Jak na razie inwestorzy z Wall Street zareagowali bardzo spokojnie. Akcje banku inwestycyjnego Morgan Stanley przeceniono tylko o 2,6%, a Goldman Sachs o niespełna 0,5%. Spadki z poprzednich sesji kontynuowały za to walory wiązane z Archeosem. Kurs Viacomu spadł o blisko 7% po utracie 27% w piątek. Walory Discovery straciły 1,4% po tym, jak przez poprzedni tydzień poszły w dół o 45%.

Nowojorskim indeksom nie pomagała też sytuacja na rynku długu, na którym znów doszło do wzrostu rentowności (czyli spadku cen) obligacji skarbowych. Rentowność 10-letnich Treasuries wzrosła o 5 pb., do 1,,712%. W połowie marca dochodowość tych papierów sięgała nawet 1,75% i była najwyższa od ponad roku.

To by tłumaczyło słabość Nasdaqa, który w poniedziałek spadł o 0,60%, schodząc do 13 059,65 punktów. Ale już Dow Jones zyskał 0,30% i w trakcie sesji wyznaczył nowy nominalny rekord wszech czasów. Blisko historycznych maksimów znajduje się także S&P500, który w poniedziałek oddał zaledwie 0,09%.

Przed nami wielkanocny tydzień, który na rynkach finansowych zwykle charakteryzuje się obniżoną aktywnością inwestorów. Dość ubogie jest także kalendarium makroekonomiczne, w którym z globalnie istotnych publikacji mamy tylko inflację HICP w strefie euro (w środę), finalne wskaźniki PMI i ISM za marzec (czwartek) oraz comiesięczny raport z amerykańskiego rynku pracy (tradycyjnie w piątek). Równocześnie Wielki Piątek jest dniem bez sesji giełdowej w USA i w większości krajów Europy.

KK