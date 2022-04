Sesja na GPW. eBay testuje kurs Allegro, rynek czeka na RPP

fot. Marek Wiśniewski / / FORUM

Tydzień handlu na GPW rozpoczął się w umiarkowanych nastrojach. Spadkami na powrót starego konkurenta zareagował kurs Allegro. Kolejne miliardy płyną do PGNiG z funduszu rekompensat. Nowe impulsy na rynku mogą się pojawić wraz z decyzją o stopach procentowych.

Wszystkie główne indeksy polskiego rynku akcji otworzyły się w poniedziałek na plusie. Pozytywny sentyment przeniósł się z końca ubiegłego tygodnia, który znów okazał się wzrostowy. Indeksy w USA zakończyły piątkową sesję wyżej i rosły także w poniedziałek, a handel na rynku kasowym w Azji również należy zapisać na korzyść popytu. Umiarkowanie pozytywny sentyment panował od rana na europejskich parkietach (DAX +0,5 proc., CAC40 +0,8 proc.), wobec czego sesja na GPW przebiegała spokojnie i skupiała się na wewnętrznych sygnałach dobiegających na rynek.

WIG20 spadł o 0,32 proc., WIG był niżej o 0,05 proc., mWIG40 zanotował wzrost o 0,59 proc., a sWIG80 był wyżej o 0,87 proc. Obroty wyniosły 1,32 mld zł, z czego 1,05 mld dotyczyło dużych spółek.

Analitycy BM BNP podali w porannym raporcie, że w nowym tygodniu uwagę przyciągać będą zapewne finalne odczyty PMI dla usług w głównych gospodarkach strefy euro, m.in. w Niemczech i Francji. W Stanach Zjednoczonych opublikowane zostaną minutes z ostatniego posiedzenia FOMC, które globalnemu rynkowi szerzej pokażą nastroje członków Fedu dotyczące polityki monetarnej największej gospodarki świata i czy będą skłonni zacieśniać ją w szybszym tempie, niż dotychczas wycenia to rynek.

"Lokalnie w centrum uwagi rynków znajdzie się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w Polsce. Spodziewamy się, że na środowym posiedzeniu rada zdecyduje o kolejnej podwyżce, tym razem o 50 pb, do 4 proc" - podało BM BNP.

Sektorowo najlepiej poradziły sobie chemia (3,09 proc.), media (2,42 proc.) i paliwa (2,4 proc.). Gorzej natomiast sesja przebiegła dla branży energetycznej (-2,81 proc.), górnictwa (-1,76 proc.) oraz producentów leków (-1,06 proc.). W sumie 5 sektorowych indeksów zaliczyło spadki, a 9 było nad kreską.

W WIG20 najmocniej wzrosły akcje PKN Orlen (3,29 proc.), a spółka poinformowała o zmniejszeniu do 30 proc. udziału rosyjskiej ropy w swoich rafineriach. Na plus dla inwestorów była również informacja o marży rafineryjnej spółki, która wzrosła do ponad 36 dolarów na baryłce. Wyżej był również Lotos (1,77 proc.), który o podobnych poziomach marży w marcu informował w ubiegłym tygodniu.

Wzrosty zaliczył również PGNiG (0,93 proc.), które w piątek informowało o wezwaniu przez Gazprom do płatności w rublach za gaz. W dodatku spółka poinformowała o blisko 2,2 mld zł rekompensat za gaz, które otrzymała w drugiej transzy ze specjalnego funduszu. W sumie to już prawie 3,5 mld zł otrzymane w tym roku.

Wyżej był notowania spółek detalicznych: LPP, CCC oraz Pepco. Stawkę wzrostowych komponentów WIG20 uzupełniły Asseco (3,02 proc.), mBank (1,58 proc.) oraz PKO BP (0,68 proc.)

Lekko pod kreską były pozostałe dwa banki z koszyka oraz Orange i Cyfrowy Polsat. Mniej niż 1 proc. zniżkowały akcje KGHM-u i CD Projektu. Liderem spadków zostało Allegro (-6,84 proc.), którego kurs zareagował na informację od eBaya o powrocie na nasz rynek i rozwoju swojej platformy w języku polskim. W ciągu najbliższych lat eBay chce się znaleźć w TOP3 platform e-commerce w Polsce.

Przeceniono również akcje JSW (-6,62 proc.), a podium najmocniej zniżkujących spółek uzupełnił jedyny przedstawiciel sektora energetycznego w koszyku – PGE (-3,99 proc.). Po południu pojawiły się wypowiedzi wicepremiera Jacka Sasina, który przemawiał na Śląsku o powrocie do inwestycji w energetykę węglową i przedłużenia poza 2049 r. planów odejścia od węgla.

W dalszej linii warto zauważyć wzrost XTB o 5,26 proc. przy ponad 17 mln zł obrotu, dzięki czemu kurs jest najwyżej od ponad roku. Z drugiej strony był Mabion (-5,38 proc.) z zejściem kursu poniżej poziomu 30 zł.

Największe spadki na całym rynku zaliczył Ursus (-24,29 proc.), którego główny akcjonariusz został postawiony w stan upadłości.

