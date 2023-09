Spadki na otwarciu tygodnia. Honor WIG20 uratowały 3 spółki

Gdyby nie 3 spółki, poniedziałek na czerwono zakończyłby cały WIG20. Indeks blue chipów GPW "zachował twarz" dzięki LPP, CD Projekt oraz Dino Polska. Po drugiej stronie znalazło się Allegro, którego akcje są w tej chwili na największej "promocji" od 6 miesięcy.

fot. Szymon Laszewski / / FORUM

Poniedziałek na czerwono zakończyły wszystkie indeksy warszawskiej giełdy. WIG20 stracił 1,23%, a WIG spadł o 1,10%. MWIG40 zakończył dzień 1,13% poniżej otwarcia, a SWIG stracił 0,17%.

Obrót na warszawskiej giełdzie zamknął się 859 mln zł, z czego 753 mln zł dotyczyło WIG20.

Poniedziałkowa sesja na WIG20 (Bankier.pl)

Trójka ocalałych

Od rana zyskiwały akcje LPP i nad kreską udało im się również zamknąć sesję. Notowania spółki zaczęły rosnąć w piątek, kiedy poprawiły wynik o 5,35% po publikacji lepszych od oczekiwań wyników za II kwartał roku obrotowego 2023/2024. Kurs podbiły także optymistyczne prognozy przedstawione przez zarząd. W szczytowym momencie poniedziałkowej sesji cena akcje LPP zyskiwały ponad 4%m a ich cena przekroczyła granicę 14 400 zł. Ostatecznie zakończył dzień na plusie o 1,23% z kursem na poziomie 13 960 zł.

Drugą gwiazdą poniedziałkowej sesji z WIG20 był CD Projekt, którego akcje zyskują z uwagi na nadchodzącą premierę Widma Wolności - pierwszego płatnego dodatku do gry Cyberpunk 2077. Dobre recenzje pod jego adresem nie pomagały jak dotąd akcjom studia. Mateusz Czyżkowski, analityk XTB, zwracał uwagę, że inwestorzy podchodzą do nich z rezerwą pamiętając zjazd notowań, który miał miejsce po premierze Cyberpunka w 2021 r. W poniedziałek akcje CD Projekt ruszyły jednak w górę i zakończyły sesję na poziomie 149 zł, zyskując 0,47%. Oczekiwania związane z premierą są spore i to po obu stronach giełdowych zakładów. Ostatnie raporty wskazują, że fundusze zaczęły powiększać shorty na spółce.

Trzeci short ujawniony na CDR.

Marshall zwiększył wczoraj pozycję krotką na Kęty i JSW.

Nie wierzą w WHP#cdr #short #jsw #kty pic.twitter.com/7pLLSMFler — Singu (@singuoff) September 22, 2023

Ostatnią spółką spośród blue chipów warszawskiej giełdy, które zakończyły dzień na plusie, było Dino. Kurs akcji spółki zyskał niewielkie 0,43%. W piątek 22 września, analitycy Noble Securities podwyższyli rekomendację dla Dino Polska do “akumuluj”.

Po przeciwnej stronie poniedziałkowych wyników znalazły się akcje JSW. Jastrzębska Spółka Węglowa była liderem spadków, notując stratę w wysokości 4,75%. Zarząd spółki zablokował dziś kontrowersyjny "Projekt Beata", czyli plan budowy kopalni na Ukrainie we współpracy z firmą z raju podatkowego. Inwestycję wyceniano na 1,5 mld zł.

Sporo traciły też akcje Allegro, które można było kupić po najniższej cenie od pół roku. Spółka zakończyła sesję na poziomie 28,89 zł, tracąc 3,13%. W czwartek firma przedstawi swoje wyniki finansowe za II kwartał. Analitycy spodziewają się zysku EBITDA rzędu 524,2 mln zł.

W poniedziałek traciły także akcje PGE, które spadły o 2% po piątkowej publikacji wstępnych wyników spółki, które ujawniły spadające zyski i rosnące zadłużenie. Firma szacuje, że zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł ok. 0,35 mld złotych, czyli o 68% poniżej prognoz analityków. Ostateczne wyniki zostaną podane we wtorek.

Premier promuje Rafako

Poza czołową dwudziestką GPW oczy inwestorów zwróciły się w poniedziałek w stronę Rafako. Jego akcje podskoczyły o 6,94%, w czym prawdopodobnie leży zasługa premiera, który przyjechał w sobotę do Raciborza i zapewniał o świetlanej przyszłości spółki. “Tu uratowaliśmy Rafako, niedawno doprowadziliśmy do porozumienia między Rafako a Tauronem, i Rafako stoi w przededniu wielkiej epoki inwestycji energetycznych w Polsce, to są inwestycje konwencjonalne, ale przede wszystkim atomowe. Rafako może być częścią tego wielkiego procesu” - mówił Morawiecki. Sytuacja Rafako jest jednak daleka od dobrej, na co zwracało uwagę wielu komentujących występ polityka.

Podczas poniedziałkowej sesji rosły również akcje Kernela. Notowania spółki znajdującej się w centrum kontrowersji zyskały 2,03%, chociaż publicznie nie pojawiły się żadne nowe informacje na jej temat. W zeszłym tygodniu do sytuacji w spółce odniósł się KNF, którego stanowisko można streścić jako “wątpliwości trzeba zgłaszać do luksemburskiego regulatora”.

Udany poniedziałek ma za sobą spółka Dekpol, która prowadzi działalność w obszarach generalnego wykonawstwa, deweloperki oraz produkcji sprzętu budowlanego. Jak wylicza PAP Biznes w drugim kwartale 2023 roku osiągnęła 15,9 mln zł zysku netto. Analitycy zakładali zysk netto w przedziale 10-11 mln zł. Przychody Dekpolu wyniosły w drugim kwartale 299,2 mln zł wobec spodziewanych przez rynek 362,9 mln zł, a EBITDA sięgnęła 32,5 mln zł, o 10 mln zł więcej niż oczekiwali analitycy. W rezultacie akcje spółki urosły o 8,62%.

Po porannych wzrostach, w dół poszły natomiast akcje Harper Hygienics (-13,8%). Jak poinformowało Biuro Maklerskie mBanku, iCotton wzywa do sprzedaży 2.164.887 akcji Harper Hygienics, po 5,25 zł za akcję. Przyjmowanie zapisów na akcje rozpocznie się 28 września, a zakończy 27 października 2023 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 2 listopada 2023 r.

W ujęciu sektorowym najlepiej radziły sobie odzież (+0,87%), motoryzacja (+0,81%) oraz gry (0,21%). Wszystkie pozostałe branżowe indeksy zakończyły poniedziałkową sesję ze stratą. Największe spadki zanotowała energetyka (-1,72%), banki (-1,63%) i paliwa (-1,37%).

Michał Misiura