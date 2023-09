Odbicie na WIG-u, banki w górę. Zielona środa na GPW

Środowa sesja zaczynała się podobnie jak dwie poprzednie, ale w przeciwieństwie do nich początkowe wybicie nie zostało zduszone w kolejnych godzinach handlu. W drugiej połowie czasu notowań pojawiło się odreagowanie złotego i rajd akcji banków, a indeksy nabrały wiatru w żagle.

fot. zhu difeng / / Shutterstock

Środowa sesja była na niemal wszystkich rynkach dniem oczekiwania na decyzję Fed w sprawie stóp procentowych. GPW wymknęła się jednak ograniczonej zmienności i przełamało złą passę z ostatnich dni. Po spokojnym początku sesji, w porze obiadowej, która nie obfituje zwykle w nagłe zwroty akcji, na rynkach pojawiło się odbicie oraz wzrost obrotów.

Dzisiejsza odpowiedź prezesa NBP na pytania dziennikarzy PAP Biznes, nieco uspokoiła rynek i pomogła umocnić się złotemu. Adam Glapiński stwierdził, że przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych znacząco zawęziła się oraz potwierdził cel inflacyjny na poziomie 2,5%.

WIG20 zyskał 2,32%, WIG umocnił się 1,75%, a mWIG40 zakończył środową sesję, zyskując o 0,67% wyżej niż na otwarciu. Jednym z głównych indeksów GPW, który odnotował kosmetyczną stratę był sWIG80 (- 0,05%). Obroty przekroczyły --- mld zł, z czego --- mln dotyczyło WIG20.

WIG20 - ostatni tydzień (Bankier.pl)

W środę umocniły się notowania wszystkich spółek z indeksu WIG20. 0,78% zyskał nawet radzący sobie słabo w ostatnich dniach Orlen, wokół którego pojawiają się zarzuty związane ze zużywaniem rezerw w celu przedwyborczej obniżki cen benzyny na stacjach.

Liderem wśród blue chipów GPW był Santander, którego akcje poszybowały o 6,28% w górę. Dzień okazał się niezwykle udany dla wszystkich banków na warszawskiej giełdzie. Wpływ na ich dobre wyniki mogły mieć czynniki krajowe - to znaczy ogłoszone przez premiera przedłużenia wakacji kredytowych na cały 2024 r., jednak z wprowadzeniem kryterium dochodowego. Z drugiej strony środa sprzyjała bankom w całej Europie, co mogło przyczynić się też do wyników ich sektora w Polsce.

Bardzo dobrą sesję ma za sobą Grupa Kęty, która opublikowała szacunkowe wyniki za III kwartał. Akcje spółki zakończyły środę na poziomie, zyskując 5,73%

Inwestorzy pozytywnie zareagowali na szacunkowe wyniki za 3 kwartał 2023, które opublikowały dziś Kęty. Kurs spółki rośnie niemal 4% i jest zaledwie kilka procent od rocznego maksimum (z korektą o dywidendę).

Spółka jest liderem wzrostów w WIG20 w 2023 roku z wynikiem 59%. pic.twitter.com/LYjFwW4Io0 — blogi.bossa.pl (@BlogiBossaPL) September 20, 2023

Akcje CD Projekt zyskały 3,10%, gdy inwestorzy oczekują na recenzje oraz samą premierę Widma Wolności, czyli płatnego dodatku do gry Cyberpunk 2077, który ma trafić do sprzedaży 26 września.

Embargo na recenzje dodatku do Cyberpunk wygasa dziś o 17:00, ale...



Ktoś się chyba pomylił z publikacją, bo na Push Square już śmiga z wynikiem 9/10 😉



Klik: https://t.co/yYSX0iAffl — Piotr Cymcyk (DNA Rynków-Merytorycznie o Giełdach) (@DnaRynkow) September 20, 2023



Wśród największych przegranych środowej sesji, można wskazać notowania Bumechu, który rozpoczął sesję od spadku o 10%. Spółka węglowa, której notowania straciły od początku roku ponad 50%, przedstawiła swoje wyniki finansowe, w których wykazano stratę z działalności operacyjnej na poziomie 44 mln złotych. W późniejszej części sesji notowania odrobiły część strat i akcje zakończyły dzień na poziomie 29,3 zł (- 6,04%).

8-dniową serię spadków przerwało za to Pepco, które zyskało w środę 2,25%. Wokół spółki notującej w ostatnim czasie słabe wyniki, mnożą się spekulacje na temat potencjalnej sprzedaży udziałów przez Steinhoff.

W ujęciu sektorowym najsilniejsze na GPW były w środę górnictwo (3,06%), odzież (2,45%), chemia (2,39%), banki (2,28%) i gry (2,27%). Na czerwono sesję zakończyły jedynie branża spożywcza (-0,25%) oraz nieruchomości (-2,49).

Michał Misiura