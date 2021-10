Serwisy Facebooka znów miały problemy z działaniem

fot. AlexandraPopova / / Shutterstock

Facebook poinformował w piątek wieczorem, że jego aplikacje Instagram, WhatsApp i Messenger działają z zakłóceniami. Problemy z dostępem do tych platform pojawiają się po raz drugi w ciągu tygodnia.

"Zdajemy sobie sprawę, że niektóre osoby i firmy mają trudności z dostępem do produktów Facebooka" – zakomunikował rzecznik Facebooka.

"Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem normalności i przepraszamy za wszelkie niedogodności" – dodał.

Według specjalistycznej strony Down Detector, która monitoruje działanie sieci, problemy zaczęły pojawiać się tuż po 18:00 czasu GMT (20:00 czasu polskiego) na Instagramie, a w mniejszym stopniu na Messengerze i WhatsAppie.

Po około dwóch godzinach wiele wskazywało na to, że sytuacja uległa poprawie, ponieważ liczba osób zgłaszających problemy na stronie Down Detector gwałtownie spadła.

W poniedziałek te same produkty Facebooka uległy olbrzymiej awarii, w wyniku czego przez niemal siedem godzin bez dostępu do mediów społecznościowych było ok. 3,5 mld użytkowników. Następnego dnia Facebook Inc. przekazał we wpisie na blogu, że za awarią stała "błędna zmiana konfiguracji". (PAP)

