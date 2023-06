Serbia będzie miała swoje 500+. Przed wyborami prezydent zwiększa wydatki socjalne

SONDAŻ Roman Giertych senatorem? Większość Polaków nie chce jego powrotu do polityki 73 proc. ankietowanych nie chce powrotu Romana Giertycha do polityki. Tylko 27 proc. widzi go znów w roli polityka - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster, wykonanego na zlecenie "Super Expressu".