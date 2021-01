Sensacyjny spadek inflacji CPI

Tomczyk zapowiada pozew przeciwko TVP za komentarz dot. polskiej opozycji

Porównywanie opozycji do ludzi z bronią, którzy podkładają bomby, to standard w TVP. Zwróciłem się do prawników, aby przygotować pozew przeciwko TVP - napisał w czwartek na Twitterze szef klubu KO Cezary Tomczyk.