Sensacyjne odkrycie w Szwecji. Uniezależni Europę od Chin?

W położonej na północy Szwecji Kirunie odkryliśmy największe w Europie złoża metali ziem rzadkich, koniecznych do wytwarzania baterii, silników elektrycznych oraz turbin wiatrowych - ogłosił w czwartek szwedzki państwowy koncern wydobywczy LKAB.

"Jest to świetna wiadomość nie tylko dla nas, regionu i Szwedów, ale również dla Europy i klimatu" - podkreślił na konferencji prasowej w kopalni rud żelaza w Kirunie prezes LKAB Jan Mostroem.

Jak przekazał Mostroem, złoża metali ziem rzadkich, czyli grupy 17 pierwiastków (m.in. ceru, lantanu i neodymu) znajdują się na obszarze o nazwie Per Geijer. Ich występowanie w okolicach Kiruny było znane od dwóch lat, ale dopiero teraz oszacowano wielkość znaleziska. Na dotychczas przebadanej niewielkiej części jest to około miliona ton. Na obszarze Per Geijer odkryto również rudy żelaza oraz fosfor.

