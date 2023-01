Seniorzy nie boją się e-bankowości. Ponad 80 proc. na takie konto

Emeryci coraz bardziej zadłużeni. Rekordzista ma ponad 10 mln długu

Zaległości seniorów wzrosły do 6,22 mld zł; są to długi głównie wobec banków i firm pożyczkowych - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. W grupie emerytów-dłużników dominują kobiety, choć rekordzistą jest 65-letni mieszkaniec Warszawy, który do spłaty ma 10,2 mln zł.