Seniorzy na celowniku oszustów. Pomoc przy 13. emeryturze? ZUS ostrzega

Rosyjscy hakerzy przyznali się do zaatakowania serwisów internetowych parlamentu Finlandii W dniu oficjalnego przystąpienia Finlandii do NATO padły strony internetowe parlamentu oraz przedsiębiorstwa transportu miejskiego w Helsinkach. Do zawieszenia działania tych serwisów przyznała się rosyjska grupa hakerów. Celem ataków były też m.in. witryna premier Sanny Marin, czy Centrum Badań Technologicznych – pisze krajowa agencja STT.