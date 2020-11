Seniorzy, medycy i służby mundurowe - pierwsi do szczepienia przeciw Covid-19

fot. Kontstantin / Shutterstock

W pierwszej kolejności szczepieni przeciw koronawirusowi będą seniorzy, medycy i służby mundurowe. Szczepienie będzie dobrowolne – powiedział w poniedziałek minister zdrowia Waldemar Kraska.

"Szczepionki, które do nas dotrą, będą najpierw skierowane do osób z grup ryzyka" – zaznaczył na konferencji prasowej w GIS wiceminister Kraska.

"Chcemy w pierwszej kolejności wyszczepić osoby powyżej 65. roku życia, które, jak wiemy, dość ciężko przechodzą zakażenie koronawirusem i najczęściej trafiają do szpitali. W tej grupie jest też najwięcej zgonów" – wskazał Kraska.

Pozostałe grupy osób, które mają być priorytetowo szczepione, to – jak podał – pracownicy ochrony zdrowia i służby mundurowe.

"Chcemy, aby szczepienie było dobrowolne, na pewno nie będzie przymusu" – powiedział Kraska.

Stwierdził, że jeśli akcja informacyjna o szczepieniach będzie dobrze przeprowadzona, a szczepionka skuteczna i bezpieczna, to wielu Polaków zechce się zaszczepić.

"Szczepienie to jedyna droga, abyśmy zahamowali epidemię i wrócili do normalności, do której wszyscy tęsknią" – dodał. (PAP)

Autorzy: Katarzyna Lechowicz-Dyl, Karolina Mózgowiec

ktl/ kmz/ joz/