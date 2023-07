Senat zdecydował o ustawie podwyższającej świadczenie 500 plus do 800 zł

Ustawa podwyższająca świadczenie 500 plus do 800 zł została w środę ponownie skierowana do senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. W trakcie debaty zgłoszono poprawki. Jedna z nich zakłada, że wzrost świadczenia będzie dotyczył rodzin, w których chociaż jedna osoba pracuje.

Podczas dyskusji senator Koalicji Polskiej Jan Filip Libicki wniósł poprawkę, która zakłada, że wzrost świadczenia o 300 zł będzie dotyczył rodzin, w których chociaż jedna osoba pracuje.

Senatorka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Kochan złożyła poprawkę przewidującą datę wejścia w życie ustawy na dzień następujący po dniu jej ogłoszenia.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy podwyższającą świadczenie 500 plus do 800 zł na początku lipca. Nowelizacja podwyższa świadczenie 500 plus do 800 zł na dziecko. Wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego przewidziano do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw. "Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r." – zaznaczono.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.(PAP)

