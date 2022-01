Senat we wtorek zajmie się budżetem na 2022 r. i powołaniem członków RPP

fot. Marta Marchlewska / / Senat RP

Ustawą budżetowa na 2022 r., która zakłada dochody na poziomie 491,9 mld zł, wydatki - 521,8 mld zł i deficyt nie większy niż 29,9 mld zł oraz powołaniem członków dwóch rady Polityki Pieniężnej - zajmie się Senat na rozpoczynającym się we wtorek trzydniowym posiedzeniu.

Możliwe, że Senat zajmie się także wnioskiem o powołanie komisji nadzwyczajnej ds. wyjaśnienia kwestii przypadków inwigilacji przy użyciu systemu Pegasus.

Według amerykańskiej agencji prasowej Associated Press, powołującej się na ustalenia działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab, za pomocą oprogramowania Pegasus inwigilowany był senator KO Krzysztof Brejza, adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek. Według Citizen Lab do telefonu Krzysztofa Brejzy miano się włamać 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r. Polityk był wówczas szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi.

Senat zajmie się m.in. budżetem na 2022 r., przyjętym przez Sejm w połowie grudnia ubiegłego roku.

Resort finansów założył, że PKB Polski w 2022 r. urośnie o 4,6 proc., a średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie 3,3 proc. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie w 2022 r. 5922 zł, a spożycie prywatne, w ujęciu nominalnym, wzrośnie o 9,2 proc.

Wśród głównych kategorii wydatków, zaplanowanych w ustawie budżetowej, są dotacje uzupełniające do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych, Funduszu Emerytalno-Rentowego oraz świadczenia emerytalno-rentowe funkcjonariuszy i uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku, które łącznie wyniosą 78,9 mld zł. Kolejną kategorią wydatków jest subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego, która ma wynieść 77,7 mld zł.

W budżecie zaplanowano 59,5 mld zł na program Rodzina 500+, na świadczenia rodzinne i inne programy z zakresu wspierania rodziny. Na obronę narodową ma zostać przeznaczone 59,5 mld zł. Składka do budżetu Unii Europejskiej wyniesie 30,4 mld zł, nauka i szkolnictwo wyższe uzyska 23,7 mld zł, wydatki na zdrowie to 22,9 mld zł. Koszty obsługi długu Skarbu Państwa mają wynieść26 mld zł, a współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 14 mld zł.

Jeśli Senat wprowadzi poprawki do budżetu, 14 stycznia mają one zostać rozpatrzone na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych, a Sejm ma zająć się nimi podczas posiedzenia w dniach 26-27 stycznia. Według harmonogramu przekazanie ustawy do podpisu prezydenta ma nastąpić do 31 stycznia.

Zgodnie z konstytucją rząd musi przesłać projekt budżetu do Sejmu najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego. Senat może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w ciągu 20 dni od dnia jej przekazania izbie wyższej. Prezydent podpisuje przedstawioną przez marszałka Sejmu ustawę budżetową w ciągu siedmiu dni. Jeśli jednak w ciągu czterech miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej ustawa nie zostanie przedstawiona prezydentowi do podpisu, głowa państwa może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.

Senat ma także powołać dwóch członków Rady Polityki Pieniężnej.

25 stycznia wygasają kadencje dwóch rekomendowanych przez Senat członków RPP - Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego. Na początku stycznia senacka Komisja Finansów Publicznych i Budżetu przesłuchała Ludwika Koteckiego i Przemysława Litwiniuka, którzy przez senatorów zostali wskazani jako kandydaci na członków RPP na miejsce Gatnara i Kropiwnickiego, oraz zarekomendowała ich kandydatury.

Senat zajmie się także nowelizacją ustawy górniczej, zakładającą wdrożenie wartego 28,8 mld zł systemu wsparcia dla kopalń węgla kamiennego.

Ustawa precyzuje m.in. zasady udzielania publicznego wsparcia w postaci dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń, przewiduje zawieszenie spłaty i docelowe umorzenie części zobowiązań górniczych firm wobec ZUS i PFR oraz określa możliwości podwyższania ich kapitału za pomocą emisji skarbowych papierów wartościowych. Określa też koszty tych działań do końca 2031 roku, szacowane na 28 mld 821 mln zł, nie licząc kosztów planowanych umorzeń zobowiązań. Uchwalenie ustawy pozwoli na zawieszenie płatności, natomiast pełne wdrożenie wszystkich proponowanych w nowelizacji rozwiązań wymaga notyfikacji przez Komisję Europejską.

Ustawa zakłada także zawieszenie i docelowe umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika i płatnika, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz ubezpieczenie zdrowotne. Chodzi o stare zobowiązania spółek węglowych, których spłatę w przeszłości odroczono i rozłożone na raty - docelowo miałyby one zostać umorzone wraz z odsetkami za zwłokę, jeżeli KE uzna, iż takie umorzenie jest zgodne z unijnym rynkiem wewnętrznym. Zawieszenie spłat i docelowe umorzenie ma także dotyczyć 1 mld zł pożyczki z PFR, jaki otrzymała w tym roku Polska Grupa Górnicza.

W porządku obrad jest ustawa o rolniczym handlu detalicznym. Nowe przepisy mają ułatwić rolnikom sprzedaż własnych produktów. Przychody z tego tytułu do 100 tys. zł będą zwolnione z podatku. Przewidziano, że produkty żywnościowe pochodzenia zwierzęcego lub mieszane (roślinno-zwierzęce) będą mogły być - tak jak dotychczas - sprzedawane tylko na terenie danego województwa, gdzie zostały wyprodukowane, i powiatów ościennych. Natomiast na terenie całego kraju będzie możliwa sprzedaż wyrobów pochodzenia roślinnego.

Izba zajmie się też nowelizacją ustawy dotyczącą m.in. czasu pracy kierowców. Dostosowuje ona polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej tworzących tzw. Pakiet Mobilności, który obejmuje m.in. kwestie wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich jako pracowników delegowanych.

W ustawie doprecyzowano przepisy dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Chodzi na przykład o wymagania związane z posiadaniem siedziby, w której będzie dostęp do oryginałów dokumentów dotyczących głównej działalności transportowej prowadzonej przez przedsiębiorcę. Wprowadzony zostanie także obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski.

Senat zajmie się także projektem zmian swojego regulaminu. Wprowadza on ograniczenia czasowe na odpowiedzi udzielane na zapytania senatorskie przez upoważnionych przedstawicieli wnioskodawcy oraz upoważnionych do reprezentowania rządu członków Rady Ministrów, a także umożliwia senatorom składanie oświadczeń senatorskich poza posiedzeniami Senatu. Wprowadza też wymóg, aby uchwały o odrzuceniu sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawierały uzasadnienie.

Senatorowie rozpatrzą też nowelizację ustawy o IPN, która ma na celu m.in. przejęcie przez Instytut Pamięci Narodowej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. (PAP)

wni/ mok/