Senat przyjął w poprawkami nowelę Karty Nauczyciela

Czarnek: Status zawodowy nauczyciela w Polsce musi się zmienić

Status zawodowy nauczyciela w Polsce musi ulec zmianie, jeżeli to nie nastąpi, to trudności będą się tylko piętrzyły – powiedział w środę szef MEiN Przemysław Czarnek podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty Edukacja Przyszłości w Lublinie. Zaapelował do samorządów o dialog o przyszłości oświaty.