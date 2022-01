Senat powołał komisję nadzwyczajną do sprawy Pegasusa

Grupa Odnowić Europę wzywa do powołania w PE komisji do zbadania sprawy Pegasusa

Trzecia co do wielkości grupa w Parlamencie Europejskim, Odnowić Europę, wezwała w środę do powołania komisji "do zbadania nadużyć rządów Unii Europejskiej, wykorzystujących oprogramowanie szpiegujące, wyprodukowane przez izraelską grupę NSO" - podała AP. Chodzi o oprogramowanie Pegasus.