Senat nie podjął uchwały, wzywającej do wstrzymania "sprzedaży" Lotosu

Prezes Orlenu: miejsca pracy w Lotosie będą utrzymane

Miejsca pracy w Grupie Lotos zostaną utrzymane, a podatki w tym samym wymiarze będą odprowadzane do budżetu Gdańska - zapewnił we wtorek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, odnosząc się do obaw gdańskich radnych dot. przejęcia Lotosu przez Orlen.