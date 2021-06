Senat chce opóźnienia o trzy miesiące wejścia w życie pakietu VAT e-commerce

fot. Krystian Maj / / FORUM

Senat w piątkowym głosowaniu opowiedział się za opóźnieniem wejścia w życie pakietu e-commerce o trzy miesiące. Według jednej z przyjętych przez senatorów poprawek nowelizacja ustawy o VAT wejdzie w życie 1 września, a nie 1 lipca, jak chciał rząd.

Senat przegłosował poprawki do nowelizacji Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsza z nich dotyczy zmiany terminu wejścia w życie ustawy. Według niej, wejście w życie nowych przepisów ma nastąpić 1 września, a nie jak chciał rząd – 1 lipca.

Senat opowiedział się także za wykreśleniem z nowelizacji ustawy zmian w przepisach o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Zostały one dopisane do nowelizacji ustawy o VAT już w trakcie prac sejmowych.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług ma wprowadzić do polskiego prawa tzw. pakiet VAT e-commerce. Ma on przyczynić się do wyrównania szans unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich, poprzez m.in.: zniesienie zwolnienia z VAT dla importu towarów w tzw. małych przesyłkach o wartości do 22 euro we wszystkich państwach członkowskich, objęcie interfejsów elektronicznych obowiązkiem zapłaty VAT od określonych transakcji realizowanych za ich pośrednictwem.

Zmiany mają prowadzić do pełniejszego odwzorowania zasady opodatkowania towarów lub usług w miejscu ich konsumpcji. Oznacza to, że przychody z VAT będą zasilać budżet państwa ostatecznego odbiorcy danego towaru lub usługi. Planowane jest zmniejszenie obciążeń i kosztów związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych poprzez uproszczenie i modernizację systemu VAT, jeśli chodzi o transgraniczny handel elektroniczny.

Ustawa wprowadza też ulgę związaną z wydatkami na wyposażenie pojazdów w urządzenia do poboru opłat w systemie e-TOLL. Chodzi o wprowadzenie ulgi podatkowej na wyposażenie pojazdów w urządzenia służące do poboru opłat w systemie e-TOLL. Przewiduje ona, że odliczyć od dochodu będzie można koszt nabycia w 2021 r. takich urządzeń i oraz ich utrzymania, w wysokości nie więcej niż 500 zł na jeden pojazd.(PAP)

autor: Marek Siudaj

